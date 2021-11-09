552 случая заражения коронавирусом зафиксировали в Иркутской области за сутки

За сутки в Иркутской области зарегистрировали еще 552 случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 126 930 случаев заболевания ковидом, сообщает оперштаб 9 ноября.

Из больниц выписали 126 человек, в стационарах остаются 5 052 пациента. Выздоровели 134 человека, всего — 107 952. За сутки умер 31 человек с COVID-19: 29 — от коронавируса (всего — 5 742), от иных заболеваний — 2 (501).

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