Александр Серов вернулся к работе

Однако артист до сих пор еще находится в больнице67-летний певец Александр Серов постепенно восстанавливается после коронавирусной инфекции. Концертный директор артиста Александр Федорков рассказал «РИА Новости» о его состоянии.Представитель знаменитости отметил, что Серов чувствует себя хорошо и получает необходимое лечение, которое дает свои плоды. «По поводу выписки Саши мне ничего не известно. Его состояние, на мой взгляд, хорошее. Мы уже поработали удаленно в студии. Серов в хорошей форме, с голосом все в порядке», — заявил Федорков.Неизвестно, какую песню записывал Александр. Однако летом певец признался, что хочет выпустить новый альбом и записать хиты вместе со своим другом — композитором Игорем Крутым. Мужчина очень переживал за здоровье приятеля и просил своих подписчиков молиться за него. Также Крутой отметил, что Серов не вакцинировался и поздно обратился к врачам, поэтому болезнь прошла в нелегкой форме.Напомним, Александр попал в одну из столичных больниц 9 октября. Тогда поражение легких у звезды составляло 75 процентов.