Алтайский педвуз и Бохтарский университет будут продвигать русский язык в Таджикистане

Алтайский государственный педагогический университет и Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава подписали соглашение о сотрудничестве в области продвижения русского языка и русской культуры на территории Республики Таджикистан, информирует Минпросвещения России.

Совместный проект называется «Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в Таджикистане». Вузы намерены совместно проводить образовательные курсы для обучения русскому языку как иностранному и неродному. 8 ноября в дистанционном формате стартовали занятия.

Также университеты будут заниматься информационно-консультационной деятельностью в области изучения русского языка и русской культуры, подготовкой и проведением тестирования на определение уровня владения русским языком как иностранным для граждан Таджикистана.

В рамках сотрудничества планируется провести методические семинары, дискуссии, круглые столы, посвященные обсуждению вопросов методики преподавания русского языка как иностранного и неродного. Также будут определены перспективные направления продвижения русского языка и развития открытого образования на русском языке в информационном пространстве Республики Таджикистан.

Минпросвещения России проводит комплексную работу по повышению уровня владения русским языком за рубежом, которая включает отправление российских педагогов за рубеж, проведение тестирования зарубежных педагогов и школьников на знание русского языка, оказание методической поддержки зарубежным педагогам, разработку учебных материалов для преподавания русского языка как иностранного.

В рамках гуманитарного проекта Минпросвещения России «Российский учитель за рубежом» 240 российских педагогов преподают русский язык и другие общеобразовательные дисциплины местным школьникам в шести странах: Таджикистане, Киргизии, Узбекистане, Вьетнаме, Монголии и Сербии.