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Amazon разрешит оплачивать покупки через Venmo

Amazon разрешит оплачивать покупки через Venmo


PayPal объявил о сотрудничестве с Amazon, в рамках которого клиенты онлайн-ритейлера смогут оплачивать покупки через платежный сервис Venmo.


Возможность появится у пользователей из США в 2022 году. Новая функция будет доступна на сайте и в мобильном приложении Amazon.


Согласно финансовым результатам PayPal за III квартал, принадлежащий компании Venmo увеличил объем платежей на 36%, до $60 млрд. Ранее сервис добавил возможность покупки и продажи криптовалют — пользователям доступны биткоин, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash. 


Сделка с Amazon заключается в тот момент, когда от PayPal отказывается eBay. Объем транзакций на торговых площадках упал на 45% за последний квартал и составил 3% дохода платежного гиганта.


В ходе конференции с инвесторами CEO PayPal Дэн Шульман назвал сотрудничество с Amazon важным моментом в усилиях по монетизации Venmo, когда компания «больше не связана договорными обязательствами по операционному соглашению с eBay».


В целом за минувший квартал выручка PayPal составила $6,18 млрд (+13% год к году), что ниже прогнозов аналитиков — $6,23 млрд. Скорректированный EPS — $1,11, что превзошло консенсус-прогноз ($1,07).


Общий объем обработанных платежей вырос на 26%, до $310 млрд. По состоянию на 30 сентября компания имела 416 млн активных учетных записей.


Данные: PayPal.

В июле Amazon опровергла слухи о добавлении платежей в биткоине. Однако в компании пообещали исследовать криптовалюты.


Напомним, в августе Venmo добавил для клиентов возможность автоматической конвертации в цифровые активы кешбэка от покупок по кредитной карте.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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