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Анджелина Джоли с дочерью Вивьен на шопинге в Голливуде: новые фото

Анджелина Джоли с дочерью Вивьен на шопинге в Голливуде: новые фото

Грандиозный мировой промотур фильма "Вечные" завершился, и 46-летняя Анджелина Джоли, которая активно участвовала в продвижении картины, вернулась к привычной жизни. На днях ее вместе с 13-летней дочерью Вивьен засняли на шопинге в Голливуде. На публике актриса появилась в длинном черном платье и удлиненном сером кардигане.


Из магазина звезда и ее дочь вышли с двумя пакетами. Несмотря на статус мировой звезды, Джоли живет жизнью обычных людей и своих детей воспитывает соответствующе — они растут настоящими помощниками своей матери.


Поддерживают они свою маму и в работе. Так, почти все дети составили ей компанию в недавних поездках, когда Джоли представляла новый фильм со своим участием. На красную дорожку вместе с ней выходили дочери Шайло, Захара и Вивьен и сыновья Мэддокс и Нокс. "Отбился" от коллектива только Пакс, который, вероятно, просто не смог присоединиться к своей семье.


Анджелина Джоли с дочерьми Шайло, Захарой и Вивьен и сыновьями Мэддоксом и Ноксом

Последние появления Джоли с детьми на публике произвели настоящий фурор. Больше всего внимания при этом привлекла 15-летняя Шайло, которая несколько раз выходила в свет в нарядах своей матери. Раньше Шайло чаще всего носила одежду из мужского гардероба, но теперь решила поэкспериментировать со стилем и примерила женственные образы.

Однако совсем не в восторге от этих выходов в свет остался Брэд Питт, который продолжает бороться за опеку над детьми с экс-супругой. Он считает, что Джоли намеренно использует их детей для поддержания образа идеальной матери, и не одобряет такое ее поведение.



Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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