Азиза откровенно рассказала о своих романах

57-летняя певица Азиза рассказала о романе с Филиппом Киркоровым. Исполнительница хита «Всё или ничего» впервые отправилась в загс только в этом году. Избранником артистки стал ресторатор Алессандро Лортэ. Ранее Азиза очаровала многих популярных мужчин. Она призналась, что одним из них был Филипп Киркоров. Артисты познакомились в 1988 году. Тогда Мухамедова приехала в Москву на отборочный конкурс перед Юрмалой. В останкинской студии Киркоров подошел к певице, спросил, как ее зовут и откуда она. Филипп пообещал Азизе болеть за нее. После возвращения из Юрмалы поп-исполнительница стала близко дружить с будущим мужем Аллы Пугачёвой. «Филипп меня в гости приглашал, познакомил с родителями, начал из Болгарии разные красивые кожаные вещи привозить — платья, куртки, плащи, бижутерию. Красиво очень ухаживал», — заверила уроженка Ташкента. Она познакомила Киркорова с мамой в Ялте. Там исполнитель хита «Атлантида» решился на серьезный шаг, но Азиза его не оценила. «Он знал, что я там с мамой. Он пришел с ней знакомиться и сказал, что хочет на мне жениться. Моей маме Филипп очень нравился, он же как принц из сказки. Он сделал предложение, а я на это не очень бурно среагировала. Наверное, потому, что мне уже нравился другой человек», — пояснила поп-дива. Киркоров не стал торопить избранницу с ответом, но она так и не дала согласия или отказа. В 1994 году певец женился на Алле Борисовне.Филипп Киркоров Азизу связывали тесные отношения и с Александром Абдуловым. Актера и певицу сблизил Узбекистан. Исполнитель роли в фильме «Чародеи» провел детство в Фергане. Роман Абдулова и Мухамедовой стремительно развивался, хотя на тот момент Александр был женат на Ирине Алферовой. Азизе не нравилось, что ее возлюбленный постоянно выпивал. Она уехала на гастроли и написала Александру, что им пора расстаться. После этого на пути звезды встретился композитор Олег Бескровный, хиты которого она исполняет до сих пор. Самые громкие отношения Азизы начались в 1991 году. Во время круиза по Черному морю она познакомилась с Игорем Малаховым. Вернувшись в Москву, влюбленные стали встречаться. Выходец из Кургана был хорошо известен оперативникам в 80-е. Кикбоксер пытался примкнуть к люберецкой ОПГ, получил кличку Курганский Рэмбо. Затем он стал членом Мазуткинской группировки. В том же 91-м году Азиза узнала, что беременна от Малахова, он сделал предложение девушке. Но гибель Игоря Талькова разрушила планы возлюбленных. Спортсмена заподозрили в убийстве культового певца, а Мухамедова потеряла ребенка. Артистке объявили бойкот. «Я раньше всех познала, что такое пандемия, только я познала ее в одиночку. Отшельничество, безработица. Все дороги были закрыты», — пожаловалась исполнительница. Первой ей протянула руку помощи Пугачёва, а позже – Иосиф Кобзон. Певец способствовал возвращению Мухамедовой на сцену. «Он тогда сказал, что убили двух талантливых ребят. Журналисты же мне травлю устроили, заживо хоронить пытались. Каждый день на протяжении многих лет. Он предложил мне уехать в США и поработать там с его друзьями», — добавила Азиза в программе «Основано на реальных событиях» канала НТВ.