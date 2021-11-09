Бесплатно можно забрать 5 игр для Xbox из разных регионов





Сейчас в Microsoft Store можно забрать бесплатно множество разных игр. О части из них мы сообщали ранее, но не лишним будет повторить. Тем более, что таких игр стало больше.

4 игры сейчас можно забрать бесплатно в рамках программы Games With Gold из разных регионов, а еще одна просто доступна бесплатно (игра Inops). Большинство этих проектов ранее уже раздавали в рамках различных акций.

Напомним, чтобы заполучить бесплатно игру из другого региона в рамках Games With Gold, достаточно просто перейти на страницу этой игры из браузера, авторизоваться в своем аккаунте и забрать ее себе стандартным способом. Вот список игр, которые можно получить:

Stacking (регион Япония)Dark Void (регион Южная Африка)Hydro Thunder (регион Бразилия)A World of Keflings (регион Саудовская Аравия)Inops (любой регион, в том числе Россия – игру можно забрать без Xbox Live Gold)