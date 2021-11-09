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Беспорядок притягивает бедность: как закрыть канал денежной утечки

Беспорядок притягивает бедность: как закрыть канал денежной утечки

Дом — это место не только отдыха, но и силы. В уютном жилище всегда царит энергетика благополучия и процветания, и испортить ее могут посторонние вещи, создающие беспорядок. Эти предметы вытягивают не только позитивные эмоции, но и притягивают бедность.


Каждый дом может стать местом изобилия, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не только поддерживать порядок, но и расставлять мебель таким образом, чтобы не перекрывать энергетические каналы. Заблокировать позитивную энергетику и поспособствовать утечке денег может беспорядок и предметы, от которых лучше избавиться.

Капающие краны и подтекающая сантехника — прямой путь к бедности. Кроме того, что траты на коммунальные услуги возрастают, вода буквально вытягивает денежную энергетику, препятствуя финансовой стабильности и мешая накопить деньги. 

Пыль и мусор. Скопление пыли по углам способствует застою энергии и мешает позитивной энергетике поступать в дом. Вместе с мусором, который занимает полезное пространство в жилище, грязь отталкивает денежную удачу и мешает привлечению финансов.

Пустые бутылки и банки. Безусловно, многие собирают банки и иные сосуды для будущих закруток или хранения мелочей, но если пустые емкости стоят на поверхностях столов, захламляют кухню и лежат горами на балконе, то ни о каком достатке не может быть и речи. Банки и иная посуда должны стоять аккуратно и в одном месте, дожидаясь своего часа на использование. Лишнее нужно выкинуть или раздать.

Бесчисленные статуэтки и магниты. Хранить памятные сувениры привыкли многие, но порой их количество попросту мешает. Бесконечная уборка, постоянное скопление пыли и визуальное ощущение бардака не придают оптимизма и ведут к финансовым трудностям. От лишнего хлама стоит избавиться, чтобы энергетика дома оставалась положительной.


Старые вещи. В шкафах, комодах и гардеробных зачастую можно найти залежи вещей, которые больше не будут использоваться. Пришедшая в негодность одежда притягивает бедность, особенно если она рваная, грязная или вызывает негативные воспоминания. Специалисты в области биоэнергетики рекомендуют разобрать вещи, чтобы избавиться от всего, что создает беспорядок.

Грязные окна. Светлые и просторные помещения создают благоприятную энергетику, тогда как грязь и разводы на стеклах и зеркальных поверхностях притягивают бедность. Закрыть канал утечки денег получится, если содержать окна и зеркала в чистоте, периодически протирая их и устраивая генеральную уборку.

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По материалам: dailyhoro.ru

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