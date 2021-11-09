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Bethesda не планирует отдавать разработку новой Fallout другой студии

Bethesda не планирует отдавать разработку новой Fallout другой студии


Команда Bethesda Game Studios сейчас работает над игрой Starfield, которая должна выйти уже в будущем году. Еще она продолжает поддерживать Fallout 76 и уже анонсировала The Elder Scrolls VI. Это немного пугает поклонников франшизы Fallout, которые ждут полноценную следующую часть серии, рассчитанную на одиночное прохождение.

Ранее уже Bethesda привлекала студию Obsidian, чтобы создать одиночную игру серии Fallout (в 2010 году команда выпустила Fallout New Vegas, который многие поклонники серии считают едва ли не лучшей из современных частей франшизы). Но, похоже, Bethesda Game Studios не планирует, по крайней мере пока, отдавать разработку новой части Fallout другой команде.

Один из публичных лидеров Bethesda Тодд Говард в рамках интервью IGN заявил, что команда Bethesda Game Studios намерена создать следующую часть Fallout, и у нее уже есть план. Говарда спросили, возможно, стоило бы отдать франшизу другой команде. На это Тодд ответил следующее:

Послушайте, я такой вариант не вижу. Fallout — это часть нашего ДНК. Мы уже работали с другими студиями время от времени. Но пока я не могу сказать, что будет дальше. Кстати, у нас уже есть некий план [Говард называет это «одностраничник», некий концепт-план] по Fallout 5, что мы хотим сделать.

Тодд Говард отметил, что пока о Fallout 5 говорить рано, команда занята Starfield, а дальше на очереди продолжение The Elder Scrolls (над которым сейчас работает далеко не вся студия).


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По материалам: newxboxone

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