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Bethesda планирует разрабатывать однопользовательские игры – это «часть ее сущности»

Bethesda планирует разрабатывать однопользовательские игры – это «часть ее сущности»


Один из руководителей Bethesda Тодд Говард дал интервью порталу IGN, в рамках которого рассказал много интересного о планах студии и издательства. Команда Bethesda получила некоторое количество негативных отзывов со стороны игроков, когда она выпустила Fallout 76. Во многом, это было связано с тем, что разработчики предложили игру, ориентированную на мультиплеер. В будущем студия не планирует выпускать исключительно многопользовательские проекты, о чем заявил Тодд Говард.

По словам Тодда, у команды Bethesda чуть ли не в ДНК вшита необходимость создавать одиночные проекты:

Это [выпуск одиночных игр] буквально часть нашей сущности. Мы сами именно это любим в играх.

Как отмечает Тодд Говард, будущие проекты (Starfield и The Elder Scrolls 6) будут «скорее всего в основном однопользовательскими играми».

Напомним, что Bethesda теперь является частью Microsoft. А это означает, что большинство их игр станут эксклюзивами Xbox. Например, уже заявлено, что только игроки на Xbox и PC смогут сыграть в Starfield, которая выйдет 11 ноября 2022 года.

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По материалам: newxboxone

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