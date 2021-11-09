Биткоин преодолел отметку в $68 500, Ethereum торгуется выше $4800

9 ноября котировки цифрового золота обновили исторический максимум на отметках выше $68 500. За последние сутки цена актива выросла на 4%, согласно CoinGecko.

На момент написания биткоин торгуется вблизи $68 000. Его рыночная капитализация составляет $1,28 трлн, а индекс доминирования — 41,8%.

Часовой график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Аналитики Glassnode отметили, что на фоне роста цены усилился отток средств с криптовалютных бирж. Резервы последних составили чуть более 12,9% от оборотного предложения.

As #Bitcoin hits new All-Time-Highs, exchange balances continue to be depleted.



Exchange reserves we track account for just over 12.9% of the circulating supply and are still seeing outflows, even at ATH prices.



Read: https://t.co/unaRv5iHHq



Watch: https://t.co/5K2LuXChem pic.twitter.com/vSWjsbkPRJ — glassnode (@glassnode) November 9, 2021

По словам экспертов, ончейн-активность «очень медленно восстанавливается», все еще находясь ниже пиковых уровней «периодов хайпа и эйфории» в 2017 году и I квартале 2021 года.

«Это убедительно свидетельствует о том, что рынок, вероятно, все еще находится в фазе умеренного накопления, которая характеризуется низкой активностью, большим оттоком средств с бирж и скромными стратегическими расходами опытных инвесторов», — говорится в отчете.

Вторая по капитализации криптовалюта также обновила исторический максимум — ее цена превысила отметку $4800. За последние сутки Ethereum подорожал на 1,4%, согласно CoinGecko.

На момент написания актив торгуется вблизи $4808. Его капитализация составила $569,96 млрд.

Часовой график ETH/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Цена Ethereum растет на фоне снижения эмиссии криптовалюты за счет сжигания части транзакционных комиссий. По данным сервиса Watch the Burn, за последние семь дней сеть вывела из обращения 85 894 ETH (~$413,29 млн) — более 91% всех выпущенных за этот период монет (93 687 ETH). Чистая эмиссия составила всего 7800 ETH (~$37,57 млн).

Напомним, в инвестиционном банке Goldman Sachs допустили рост курса Ethereum до $8000 к концу 2021 года.

Метрика Stock-to-Flow Deflection по-прежнему указывает на то, что биткоин все еще недооценен в соответствии с известной моделью Stock-to-Flow от PlanB. Об этом говорится в аналитическом отчете ForkLog за октябрь.