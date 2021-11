Биткоин преодолел отметку в $68 500, Ethereum торгуется выше $4800

9 ноября котировки цифрового золота обновили исторический максимум на отметках выше $68 500. За последние сутки цена актива выросла на 4%, согласно CoinGecko.

На момент написания биткоин торгуется вблизи $68 000. Его рыночная капитализация составляет $1,28 трлн, а индекс доминирования — 41,8%.

Часовой график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Аналитики Glassnode отметили, что на фоне роста цены усилился отток средств с криптовалютных бирж. Резервы последних составили чуть более 12,9% от оборотного предложения.

As #Bitcoin hits new All-Time-Highs, exchange balances continue to be depleted.



Exchange reserves we track account for just over 12.9% of the circulating supply and are still seeing outflows, even at ATH prices.



