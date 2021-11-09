Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Биткоин преодолел отметку в $68 500, Ethereum торгуется выше $4800

Биткоин преодолел отметку в $68 500, Ethereum торгуется выше $4800


9 ноября котировки цифрового золота обновили исторический максимум на отметках выше $68 500. За последние сутки цена актива выросла на 4%, согласно CoinGecko.


На момент написания биткоин торгуется вблизи $68 000. Его рыночная капитализация составляет $1,28 трлн, а индекс доминирования — 41,8%.


Часовой график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Аналитики Glassnode отметили, что на фоне роста цены усилился отток средств с криптовалютных бирж. Резервы последних составили чуть более 12,9% от оборотного предложения. 



По словам экспертов, ончейн-активность «очень медленно восстанавливается», все еще находясь ниже пиковых уровней «периодов хайпа и эйфории» в 2017 году и I квартале 2021 года. 


«Это убедительно свидетельствует о том, что рынок, вероятно, все еще находится в фазе умеренного накопления, которая характеризуется низкой активностью, большим оттоком средств с бирж и скромными стратегическими расходами опытных инвесторов», — говорится в отчете. 


Вторая по капитализации криптовалюта также обновила исторический максимум — ее цена превысила отметку $4800. За последние сутки Ethereum подорожал на 1,4%, согласно CoinGecko.


На момент написания актив торгуется вблизи $4808. Его капитализация составила $569,96 млрд.


Часовой график ETH/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Цена Ethereum растет на фоне снижения эмиссии криптовалюты за счет сжигания части транзакционных комиссий. По данным сервиса Watch the Burn, за последние семь дней сеть вывела из обращения 85 894 ETH (~$413,29 млн) — более 91% всех выпущенных за этот период монет (93 687 ETH). Чистая эмиссия составила всего 7800 ETH (~$37,57 млн). 


Напомним, в инвестиционном банке Goldman Sachs допустили рост курса Ethereum до $8000 к концу 2021 года.


Метрика Stock-to-Flow Deflection по-прежнему указывает на то, что биткоин все еще недооценен в соответствии с известной моделью Stock-to-Flow от PlanB. Об этом говорится в аналитическом отчете ForkLog за октябрь.

# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Никита Пресняков рос капризным ребенком
Никита Пресняков рос капризным ребенком
МХАТ не собирается платить Ольге Бузовой
МХАТ не собирается платить Ольге Бузовой
Ксения Собчак высказалась о рождении второго ребенка
Ксения Собчак высказалась о рождении второго ребенка
Ольга Орлова рассказала о взаимоотношениях со свекровью
Ольга Орлова рассказала о взаимоотношениях со свекровью
Филиппа Кирова с детьми не пустили в самолет
Филиппа Кирова с детьми не пустили в самолет
Ирина Слуцкая призналась, что осталась без пенсии
Ирина Слуцкая призналась, что осталась без пенсии
Не пропустите игру Unpacking по Game Pass, она получает массу положительных отзывов
Не пропустите игру Unpacking по Game Pass, она получает массу
Студия Arkane Lyon, которая принадлежит Xbox, получила нового руководителя
Студия Arkane Lyon, которая принадлежит Xbox, получила нового
Инсайдер: EA готовится объявить о возрождении любимой фанатами игровой серии
Инсайдер: EA готовится объявить о возрождении любимой фанатами
Jurassic World Evolution 2 получает оценки заметно выше первой части
Jurassic World Evolution 2 получает оценки заметно выше первой части
Самые главные звездопады 2022 года
Самые главные звездопады 2022 года
Биткоин преодолел отметку в $68 500, Ethereum торгуется выше $4800
Биткоин преодолел отметку в $68 500, Ethereum торгуется выше $4800

Топ на сегодня

Алексей Кравченко: «Только жена знает, какой я на самом деле»
Алексей Кравченко: «Только жена знает, какой я на самом деле»
Валерию Гаркалину провели экстренную операцию
Валерию Гаркалину провели экстренную операцию
Сестра Софии Ротару призналась, как себя чувствует певица
Сестра Софии Ротару призналась, как себя чувствует певица
Настя Ивлеева до сих пор не может забыть своего бывшего мужа
Настя Ивлеева до сих пор не может забыть своего бывшего мужа
Мнение: метавселенная опаснее искусственного интеллекта
Мнение: метавселенная опаснее искусственного интеллекта

Еще по теме

Цена Ethereum преодолела отметку в $4700. Капитализация рынка — выше $3 трлн
В октябре майнеры добыли биткоин на $1,72 млрд
Цена Solana обновила исторический максимум на отметке $250
Курс биткоина преодолел $11 тыс.