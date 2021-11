BlockFi подала заявку на запуск спотового биткоин-ETF

Криптолендинговая платформа BlockFi подала заявку в SEC на запуск биткоин-ETF с физическим обеспечением в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года.

В документе говорится, что динамика BlockFi NB Bitcoin ETF будет лучше отражать ценовое поведение первой криптовалюты по сравнению с любым бенчмарком на базе фьючерсов.

До 14 ноября SEC должна вынести решение по заявке от VanEck на запуск спотового биткоин-ETF. Повторный перенос сроков ее рассмотрения исключен. В Bloomberg уверены, что фирма получит отказ, но его формулировка может дать представления об оценке регулятором рынка первой криптовалюты.

We fully expect a denial based on recent comments from SEC/Gensler. Would be shocked if VanEck's filing is approved (despite believing it *should* be approved). BUT, the denial letter should give us insight into SEC's current views/opinions on underlying #Bitcoin market