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Бородина подарила маме часы за два миллиона рублей

Бородина подарила маме часы за два миллиона рублей
Женщина отметила свое 61-летие в кругу семьиТелеведущая Ксения Бородина трогательно поздравила свою маму Инну с 61-м днем рождения. Знаменитость опубликовала на своей личной странице в Instagram соответствующий пост и прикрепила к нему серию фотографий с родительницей. «Мамуля моя, поздравляю тебя с днем твоего рождения. Я тебя очень люблю, хоть иногда мы ругаемся, не всегда нам легко найти общий язык, но ты знаешь, что благодаря тебе, все мои старания прошли не зря. Оставайся всегда такой же жизнерадостной, юморной, эмоциональной и заботливой. Люблю» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — призналась звезда.Вечером Бородина вместе с матерью и дочерьми отправились в один из элитных ресторанов Москвы. Там телеведущая подарила родительнице шикарный подарок — часы люксового бренда из розового золота с бриллиантами, стоимость которых составляет более двух миллионов рублей. Мама Ксении настолько сильно понравился презент, что она не смогла сдержать слез.
Позже в зал вынесли праздничный торт. Бородина вместе с наследницами пожелали Инне счастья и долгих лет жизни. После торжества родственники вернулись домой, где продолжили отмечать день рождения.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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