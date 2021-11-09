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Центробанк Сингапура инициировал проект по изучению розничной CBDC

Центробанк Сингапура инициировал проект по изучению розничной CBDC


Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) инициировало проект по изучению технических аспектов разработки розничной CBDC. Об этом заявил глава регулятора Рави Менон на ежегодной финтех-конференции.


По его словам, MAS признает потенциал CBDC, однако не считает аргументы в пользу ее запуска «достаточно убедительными». Он отметил, что наличные будут использоваться «еще довольно долго», и назвал возможность вытеснения национальной валюты иностранными цифровыми активами «отдаленным побочным риском». 


Менон пояснил, что у большинства сингапурцев уже есть банковские счета, а электронные платежи в городе-государстве доказали свою эффективность.


Вместе с тем MAS хочет быть готово к выпуску CBDC, если возникнет такая необходимость. Для этого Управление инициировало программу «Проект Орхидея» (Project Orchid), которая сосредоточится на изучении технологической инфраструктуры и технических решениях, предназначенных для эмиссии национальной цифровой валюты.


«Выпуск розничных CBDC в конечном счете является социально-экономическим, а не монетарным соображением», — добавил Менон.


По мнению чиновника, CBDC может нести «значительные риски для денежно-кредитной и финансовой стабильности», особенно в периоды кризиса, однако ими можно управлять. 


На протяжении 2021 года MAS уделяло национальной цифровой валюте повышенное внимание. 


В июне Управление при участии МВФ, ОЭСР, Всемирного банка и Азиатского банка развития запустили конкурс, участникам которого предложено найти решение по 12 вызовам в дизайне розничных CBDC. В августе были объявлены 15 финалистов. 


В июле регулятор совместно с Банком Франции завершил эксперимент по использованию этого инструмента в оптовых трансграничных платежах и расчетах. 


Напомним, в сентябре MAS стало участником проекта Банка международных расчетов «Данбар». Последний направлен на разработку прототипов общих систем для международных переводов с использованием нескольких CBDC.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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