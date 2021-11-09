Центробанк Сингапура инициировал проект по изучению розничной CBDC

Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) инициировало проект по изучению технических аспектов разработки розничной CBDC. Об этом заявил глава регулятора Рави Менон на ежегодной финтех-конференции.

По его словам, MAS признает потенциал CBDC, однако не считает аргументы в пользу ее запуска «достаточно убедительными». Он отметил, что наличные будут использоваться «еще довольно долго», и назвал возможность вытеснения национальной валюты иностранными цифровыми активами «отдаленным побочным риском».

Менон пояснил, что у большинства сингапурцев уже есть банковские счета, а электронные платежи в городе-государстве доказали свою эффективность.

Вместе с тем MAS хочет быть готово к выпуску CBDC, если возникнет такая необходимость. Для этого Управление инициировало программу «Проект Орхидея» (Project Orchid), которая сосредоточится на изучении технологической инфраструктуры и технических решениях, предназначенных для эмиссии национальной цифровой валюты.

«Выпуск розничных CBDC в конечном счете является социально-экономическим, а не монетарным соображением», — добавил Менон.

По мнению чиновника, CBDC может нести «значительные риски для денежно-кредитной и финансовой стабильности», особенно в периоды кризиса, однако ими можно управлять.

На протяжении 2021 года MAS уделяло национальной цифровой валюте повышенное внимание.

В июне Управление при участии МВФ, ОЭСР, Всемирного банка и Азиатского банка развития запустили конкурс, участникам которого предложено найти решение по 12 вызовам в дизайне розничных CBDC. В августе были объявлены 15 финалистов.

В июле регулятор совместно с Банком Франции завершил эксперимент по использованию этого инструмента в оптовых трансграничных платежах и расчетах.

Напомним, в сентябре MAS стало участником проекта Банка международных расчетов «Данбар». Последний направлен на разработку прототипов общих систем для международных переводов с использованием нескольких CBDC.