CEO Phemex выступил на форуме Blockchain Life 2021 — основные тезисы

Глава биржи криптодеривативов Phemex Джек Тао выступил на седьмом Международном форуме Blockchain Life 2021, который прошел 26-27 октября в Москве. Он рассказал о преимуществах торговли на Phemex и инвестиционных продуктах биржи.

Джек Тао начал выступление с истории основания Phemex: криптобиржу создали восемь бывших сотрудников банка Morgan Stanley в 2019 году. Они увидели в криптовалютной индустрии равные возможности и финансовую свободу, которой не было в традиционной банковской системе, обслуживающей интересы привилегированного меньшинства:

«До Phemex многие из нас инвестировали в криптовалюту, но часто теряли деньги не по своей вине — из-за технических сбоев на биржах. Такой опыт помог понять, что криптоиндустрии нужны платформы более высокого уровня профессионализма, безопасности и обслуживания клиентов».

Команда Phemex разработала торговый движок, который обрабатывает до 300 000 транзакций в секунду. Время отклика системы при выставлении ордера не превышает 1 миллисекунды.

CEO Phemex Джек Тао на Blockchain Life 2021.

Основатель Phemex отметил, что за два года на бирже зарегистрировалось 2 млн пользователей. В настоящий момент Phemex поддерживает 37 криптоактивов и фьючерсные контракты с кредитным плечом до 100х.

«Наша главная задача — предоставить пользователям понятные и безопасные инвестиционные возможности», — заявил Джек Тао.

Он добавил, что Phemex первой среди крупных криптобирж внедрила модель премиум-членства. Пользователи платят $10 в месяц и получают доступ к спотовой торговле без комиссий — на сумму до $1 млн в день или до $5 млн в месяц.

Также Phemex начисляет до 8,5% годовых за хранение криптовалют на бирже в рамках программы «КриптоЗаработок».

Напомним, в прошлом месяце ForkLog опубликовал статью о системе безопасности и холодных кошельках Phemex.