"Члены просто огонь!": Панин показал, как отведал пенис в Испании
Сегодня, 00:55 Вадим Карасев
44-летний Алексей Панин выложил на своей странице в инстаграме откровенное видео, на котором он кладет в рот сладкий пенис в Испании.
"Это очень вкусно! Члены просто огонь!" — прокомментировал Алексей Панин ролик, похвалив вафли в форме пенисов, которые он попробовал в Европе.
Скандальный актер отметил, что в данном кафе можно также попробовать вафли в виде женского полового органа, однако он предпочел пенис с нутеллой.
"Это замечательное кафе, это вафли в виде члена, и вот вафли в виде вагины. Это прям топчик", — заявил артист.
Как писал NEWSTES, ранее Алексей Панин обвинил в домогательствах легендарного советского актера.
По материалам: uposters.ru