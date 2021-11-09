"Члены просто огонь!": Панин показал, как отведал пенис в Испании

Вадим Карасев

44-летний Алексей Панин выложил на своей странице в инстаграме откровенное видео, на котором он кладет в рот сладкий пенис в Испании.

"Это очень вкусно! Члены просто огонь!" — прокомментировал Алексей Панин ролик, похвалив вафли в форме пенисов, которые он попробовал в Европе.



Скандальный актер отметил, что в данном кафе можно также попробовать вафли в виде женского полового органа, однако он предпочел пенис с нутеллой.

"Это замечательное кафе, это вафли в виде члена, и вот вафли в виде вагины. Это прям топчик", — заявил артист.

Как писал NEWSTES, ранее Алексей Панин обвинил в домогательствах легендарного советского актера.