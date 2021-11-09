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Что лучше ДАФ или СКАНИЯ?

Что лучше ДАФ или СКАНИЯ?


При выборе автомобиля опытные водители, в первую очередь, обращают внимание на технические характеристики автомобиля. Выбор грузовика зависит от самой специфики грузоперевозок, а также от выполняемых им задач. Российский рынок специальной техники отличается широким спектром выбора моделей грузовых авто. В этой статье постараемся изучить вопрос выбора тягача, наиболее подходящего для отечественных дорог.


Качественные характеристики автомобиля ДАФ


Многие считают компанию ДАФ «акулой» на автомобильном рынке грузовиков. Фирма изготавливает, в среднем, 25 тысяч автомобилей ежегодно. Кроме этого, компания уже приблизительно 50 лет разрабатывает и производит хорошие двигатели, по праву заслужившие положительные отзывы водителей, касающиеся:

  • Надежности этого транспортного средства;
  • Не особо больших расходов топлива;
  • Соответствие требованиям экологическим нормам выхлопа отработанных газов.

Компания имеет тысячи дилерских центров во многих европейских странах: Австралии, Африке, Новой Зеландии, Африке и на Тайване.

Ключевыми направлениями ДАФ является рекламирование собственной продукции и реализация грузового транспорта небольшой грузоподъемности, производимого автомобильным концерном Leyland Trucks, чьей дочерней компанией ДАФ является. Ко всей выпускаемой продукции DAF и Leyland предлагают пакет обслуживания. Эти компании также выпускают компоненты для других фирм производителей транспортных средств.


Характеристики автомобиля СКАНИЯ


Концерн Scania CV, по праву считается мировым лидером автомобильного рынка автобусов и крупнотоннажных грузовых автомобилей. Эта популярная международная корпорация имеет филиалы в больше, чем 100 государствах земного шара. С момента своего основания компания-гигант выпустила более миллиона автобусов и различных моделей грузовых автомобилей.

Компания была основана в далеком 1901 году на базе велосипедной мастерской. И даже велосипеды, производимые в мастерской, отличались высоким качеством и продолжительностью эксплуатационного периода. Название Скания происходит от наименования области, где было построено первое предприятие компании, которое в наше время известно практически всем.

Скания является одной из самых первых компаний, которые стали активно использовать дизельные двигатели в своих моделях грузового транспорта, являющихся более экономичными, чем двигатели, работающие на бензиновом топливе. В 1931 фирма произвела свой первый грузовик, оснащенный дизельным двигателем, производимым компанией Hesselman, а затем разработала собственные силовые установки. В период войны, компания наладила выпуск бронетранспортеров и танков.

В 2003 концерн Скания разработал и внедрил в производство новую кабину, отличающуюся увеличенным пространством позади места водителя. Кабина комбинируется с двигателем V8 имеющим 480 лошадиных сил. Кабина идеально подходит для длительных поездок и позволяет водителю не ощущать какие-либо неудобства. В такой кабине водитель всегда чувствует себя комфортно.

Отвечая на вопрос, какой автомобиль лучше ДАФ или СКАНИЯ можно с уверенностью утверждать, что СКАНИЯ превосходит ДАФ по всем параметрам. Таким, как:

  • Привлекательность внешнего вида;
  • Технические и качественные показатели;
  • Более просторная кабина, отличающаяся комфортабельностью;
  • Длительностью эксплуатации.

Эти преимущества способствуют стабильной популярности и востребованности автомобиля Скания. Больше информации, можно узнать на сайте alfascan.ru. АЛЬФАСКАН является многолетним дилером автомобильного концерна Скания в Российской Федерации. Компания занимается сервисными услугами грузовой техники, продажей автобетоносмесителей Scania, спецтехники, седельных тягачей, пассажирских автобусов и другой техники Скания.

Преимущества грузового автомобиля шведского концерна подтверждают и многочисленные положительные отзывы владельцев транспортных средств этой популярной и востребованной компании. Больше информации о деятельности компании, можно получить на странице https://moscow.cataloxy.ru/firms/www.alfascan.ru.htm, содержащей контактные данные филиала компании. На этой же странице, можно посмотреть видео об открытии нового сервисного центра в городе Уфа. Пользователи хорошо разбирающихся в технических характеристиках грузовых автомобилей, как и автор статьи, считают грузовой автомобиль марки СКАНИЯ лучше, чем грузовик ДАФ.

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По материалам: okuzove

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