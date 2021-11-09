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Coinbase запустила кошелек в виде независимого расширения для браузера

Coinbase запустила кошелек в виде независимого расширения для браузера


Американская биткоин-биржа Coinbase сообщила, что у клиентов появилась возможность использовать ее цифровой кошелек в виде самостоятельного расширения для браузера.



17 мая биткоин-биржа представила Coinbase Wallet для Chrome. На тот момент подтверждение транзакций требовало верификации через мобильное приложение кошелька. 


Новая версия позволяет обойти это ограничение и вступает в конкуренцию с Metamask и его аналогами.


В компании пообещали продолжить работу по созданию простого в использовании цифрового кошелька.


Напомним, в июле Coinbase Wallet получил поддержку децентрализованных приложений (dapps) сети решений второго уровня Polygon. Этому предшествовало аналогичные действия в отношении альтернативной L2-технологии Optimistic Rollup.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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