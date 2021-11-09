Coinbase запустила кошелек в виде независимого расширения для браузера

Американская биткоин-биржа Coinbase сообщила, что у клиентов появилась возможность использовать ее цифровой кошелек в виде самостоятельного расширения для браузера.

Unlock the world of crypto on desktop!



The latest update for Coinbase Wallet extension brings full standalone functionality. Browse dapps, trade thousands of assets on decentralized exchanges (DEXes), earn with DeFi and staking, and collect NFTs.



👉 https://t.co/STeJso5BJL pic.twitter.com/hIm8DuTC7n — Coinbase (@coinbase) November 8, 2021

17 мая биткоин-биржа представила Coinbase Wallet для Chrome. На тот момент подтверждение транзакций требовало верификации через мобильное приложение кошелька.

Новая версия позволяет обойти это ограничение и вступает в конкуренцию с Metamask и его аналогами.

В компании пообещали продолжить работу по созданию простого в использовании цифрового кошелька.

Напомним, в июле Coinbase Wallet получил поддержку децентрализованных приложений (dapps) сети решений второго уровня Polygon. Этому предшествовало аналогичные действия в отношении альтернативной L2-технологии Optimistic Rollup.



