Даша Жукова рассказала о материнстве в 40 лет: "Приоритеты выстроены правильно"

Вадим Карасев

Сегодня 40-летнюю Дашу Жукову редко увидишь на светских тусовках — в публичном пространстве галеристка появляется, выбирая по-настоящему масштабные события, как Met Gala или королевская свадьба, или поддерживает мероприятия своего музея "Гараж". Проведать свое детище Жукова как раз собирается в конце ноября — тогда должна начаться реконструкция павильона "Шестигранник" Ивана Жолтовского в парке Горького (там будут выставочное пространство и книжный магазин). В преддверии этого события Даша пообщалась с российским Vogue — больше о работе, но немного и о личном.

Так, Жукова, которая родила третьего ребенка в марте этого года, рассказала об отношении к материнству в разном возрасте.

Материнство в 40 отличается от материнства в 29. Приоритеты выстроены более правильно. Жизнь словно замедляется в пользу семьи,

— рассказала Даша.

Напомним, что сын Филипп родился у нее в браке с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом. У Даши также есть двое детей от российского миллиардера Романа Абрамовича: восьмилетняя Лея и 11-летний Аарон.

Они в музеи не рвутся, как и большинство детей. Иногда им нравится, иногда приходится заставлять,

— рассказала Жукова о старших детях, добавив, что выставка Еситомо Нары в лос-анджелесском музее LACMA пришлась им по душе.





Ставрос Ниархос и Даша Жукова

Даша также добавила, что старается ограничить время детей на гаджеты.

В выходные на гаджеты — 40 минут. 20 — на общение с друзьями, 20 — на игры. А на неделе — зависит от успехов,

— отметила Даша.

Впрочем, если следовать правилу, что детей надо воспитывать своим примером, то проблем возникать не должно — Жукова и сама не очень любит вести соцсети.





Даша Жукова с дочерью Леей

Я, может, и хотела бы лучше вести инстаграм, но у меня не получается. И даже если мне что-то удается сфотографировать, я это забываю выложить. А там уже и день прошел,

— призналась Даша.

Рассказала Жукова и о том, как поменялся "Гараж" с момента своего открытия в 2008 году.

Например, когда мы начинали, все выставки были привозные — мы прикладывали много усилий, чтобы ввести в Россию большие имена. Сейчас все больше выставок мы делаем сами или в коллаборации, это результат нашей глубокой исследовательской работы. А в следующем году уже наши экспозиции будут ездить по России и миру,

— поделилась Жукова.





Роман Абрамович и Даша Жукова

Напомним, что "Гараж" был основан Жуковой совместно с Романом Абрамовичем. Общее дело они и сегодня курируют вместе, охотно позируя фотографам на открытиях выставок.

По словам людей из их окружения, бывшие супруги сохранили прекрасные отношения.

Два учредителя, которые не спорят друг с другом, а может, и спорят, но не выдают это наружу, — лучшее, что могло случиться с музеем,

— прокомментировал отношения Романа и Даши директор музея Антон Белов.





Надя Бесчетникова