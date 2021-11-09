Десять тысяч учебных мест в школах Иркутска власти дополнительно откроют до 2024 года

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поставил цель до 2024 года дополнительно открыть в областном центре более десяти тысяч учебных мест в школах. Земельные участки под строительство школ определят в ближайшее время. Этот вопрос 9 ноября, во время выездного совещания глава региона обсудил с мэром Иркутска Русланом Болотовым, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Игорь Кобзев:

— Есть поручение президента России Владимира Путина, по которому мы должны выйти на односменное обучение в школах. Поэтому сейчас перед мэрией стоит задача в короткие сроки определить площадки под строительство новых объектов. Напряженность в этом вопросе мы должны снять в ближайшие два-три года. Ставим себе цель — до 2024 года дополнительно получить более десяти тысяч учебных мест.

Глава региона подчеркнул, при выборе площадок под строительство необходимо учитывать потребность конкретного района в увеличении учебных мест. Как доложил Руслан Болотов, работа в этом направлении ведется, в частности готовится участок в микрорайоне Лисиха, где планируется построить школу на 1 880 мест.

В ходе выездного совещания Игорь Кобзев и Руслан Болотов посетили площадки, на которых уже ведется работа по строительству образовательных учреждений. На улице Багратиона возводится школа на 1 275 мест. Здание строят в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Стоимость объекта — более 1,7 миллиарда рублей, из них 700 миллионов — средства федерального бюджета. Школа будет состоять из восьми трехэтажных блоков для размещения в одну смену 51 класса. По проекту предусмотрены актовый, читальный, универсальный спортивный и зрительный залы, бассейн, библиотека. Оборудуют помещения для факультативных занятий, групп продленного дня, медицинского блока, столовой с пищеблоком. Завершить строительство школы планируется в 2022 году.

На улице Академической приступили к строительству трехэтажного здания начальной школы №75 на 200 мест. Участок под будущий объект определили совместно губернатором и администрация города в мае 2021 года. Начальную школу решено возвести на месте хоккейного корта, который перенесут в другое место. Уже подготовлен котлован. В ближайшее время подрядная организация приступит к устройству фундамента. Сметная стоимость строительства составляет 321 миллион рублей. До конца 2021 года будет выполнено обустройство нулевого цикла цокольного этажа. Полностью закончить строительные работы необходимо к сентябрю 2022 года.

Завершается монтаж теплового контура здания начальной школы № 14. Параллельно ведутся работы по облицовке фасада здания, внутренней отделки помещений, монтажу технологического оборудования. Завершить строительство планируется до конца текущего года. Здание станет полноценным учебным объектом, где наряду с классами будут размещены спортивный зал, столовая, медицинский кабинет и другие необходимые помещения.

Руслан Болотов:

– Благодаря поддержке губернатора помимо этой школы в строительный процесс заходят школы №57 и №53. Всего пять объектов в текущем году. Школы строятся там, где необходимо увеличение количества мест для обучения. Отмечу, что на 2023 год в постановление Правительства России включена школа на улице Ярославского на 1,5 тысячи мест.

Ранее сообщалось, что сейчас в областном центре работает 74 школы, в них обучается 85,5 тысячи детей. Строительство двенадцати новых школ даст еще 9 625 новых мест для обучения. Но и этого недостаточно. Об этом сообщил заместитель мэра — председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников.

По словам Виталия Барышникова, запланированное строительство двенадцати школ только на 50% решит проблему переполненности школ в Иркутске. Сегодня есть также проблема нагрузки на учителей, это 1,85 ставки на одного педагога при средней цифре по России 1, 35 ставки. Чтобы достичь этого среднего показателя, городским властям необходимо принять на работу еще 1000 учителей. А при вводе в эксплуатацию двенадцати новых общеобразовательных учреждений потребуется еще 500-600 учителей.

Виталий Барышников: пятидневный режим обучения в Иркутске невозможен из-за перегруженности школ

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