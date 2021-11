Девушка решилась на огромное тату с именем своего молодого человека, но через неделю пара рассталась, а тату на месте

Девушка по имени Эшли попала в крайне неприятную для себя ситуацию. Она сделала татуировку, которая расположилась по всему позвоночником.

Слово, нанесенное на спину – имя ее парня. Но спустя неделю, пара поняла, что не может быть вместе. В итоге девушка осталась один на один со своей проблемой.

Девушка является активным блогером в Тик Ток, где и показала свое тату. Как минимум, поддержка подписчиков и популярность ролика немного облегчат ее моральное состояние. За полмесяца видео набрало более девяти миллионов просмотров.

