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Девушка решилась на огромное тату с именем своего молодого человека, но через неделю пара рассталась, а тату на месте

Девушка решилась на огромное тату с именем своего молодого человека, но через неделю пара рассталась, а тату на месте

Девушка по имени Эшли попала в крайне неприятную для себя ситуацию. Она сделала татуировку, которая расположилась по всему позвоночником.

Слово, нанесенное на спину – имя ее парня. Но спустя неделю, пара поняла, что не может быть вместе. В итоге девушка осталась один на один со своей проблемой.

Девушка является активным блогером в Тик Ток, где и показала свое тату. Как минимум, поддержка подписчиков и популярность ролика немного облегчат ее моральное состояние. За полмесяца видео набрало более девяти миллионов просмотров.

@..ashlyn.grace

Reply to @jennaquinoness his mom texts me sometimes to make sure i haven’t covered it yet #KFCSecretMenuHacks #SaveIt4TheEndZone #foryou #fyp #foryoupage

♬ original sound — ashlyn grace

На камеру Эшли решилась показать татуировку после того, как ее б этом попросила одна из подписчиц. Девушка показала спину.

Буквы были размещены по всему позвоночнику, из-за чего татуировка кажется огромной. В действительности картинку можно свести, однако, этого дорогостоящая и болезненная процедура.

Ее молодого человека звали Александром. Теперь наверное Эшли надолго запомнит и возненавидит это имя. Подписчики канала были удивлены столь неразумным решением и оставили свои комментарии.

«Это огромная тату – больше этой я еще не встречала»


«Мастера, который это изобразил, нужно отправить в тюрьму»


«Чтобы не сводить, тату можно дополнить словом «Великий». Получится Александр Великий»

# Актуальные новости
По материалам: MirFactov

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