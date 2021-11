DLC про Крошку Тину от игры Borderlands 2 выходит в виде отдельной игры





В марте следующего года должен состояться релиз игры Tiny Tina Wonderlands. Разработчики из Gearbox решили напомнить игрокам, кто такая Крошка Тина, выпустив в виде отдельной игры дополнение Borderlands 2: Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep, релиз которого состоялся еще в 2013 году.

Дополнение выходит на Xbox One, Xbox Series X | S и других игровых платформах. В виде отдельной игры оно получит название Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure. Ниже можно посмотреть трейлер игры.

Watch this video on YouTube

В Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure рассказывается ввода история Крошки Тины. Стоимость игры составит $9,99 на Xbox One и Xbox Series X | S. Игра не оптимизирована под новые приставки.