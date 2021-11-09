Дмитрий Маликов рассказал об успехах сына

Певец Дмитрий Маликов признался, каково быть родителем в пятьдесят лет. В 2018 году у артиста родился сын Марк. У певца часто спрашивают, какого быть родителем в зрелом возрасте. Исполнитель подробно рассказал о прелестях позднего отцовства. По словам Маликова, сейчас он более ответственно подходит к воспитанию наследников. Все свободное время 51-летний артист уделяет дочери Стеше и сыну Марку. «Второй ребенок больше волнений и тревог вызывает. Самое приятное — это то, что он у меня есть. Сын ориентируется на папу, очень любит спорт и любит бороться. Марк сразу так заговорил, что сейчас знает слово «карбюратор», сложные слова выговаривает. Больше ценю месяцы и минуты, пока сын маленький, потому что это все проходит очень быстро», — поделился исполнитель в эфире «Русского радио».Дмитрий Маликов с сыном У Дмитрия Юрьевича часто спрашивают — какого быть отцом в зрелом возрасте? «Любить и рожать детей никогда не поздно, — считает артист. — Это большое счастье, зачем лишать себя этого? Просто нужно быть здоровым и, конечно, иметь возможности материальные. Нужно быть ответственным». Если раньше в звездной семье почти все решения принимала супруга Маликова Елена, то сейчас музыкант сам подбирает нянь для Марка, а также преподавателей. «Как отец я сейчас лучше. Больше погружен в семейные дела. Предпочту провести вечер дома, нежели отправиться на какое-то светское мероприятие», — отмечал певец в одном из интервью. — Знаете, семья живет, пока в ней есть маленькие дети. Стефания выросла — и пришло время еще одного ребенка. Когда у нас есть маленькие дети, мы чувствуем себя молодыми. С появлением Марка у нас в семье произошло обновление, прибавилось счастья и радости».