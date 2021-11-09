Дочка Маши Распутиной на детекторе лжи рассказала об домогательствах брата

Стало известно, был ли секс между дочерью певицы Маши Распутиной и ее сводным братом. Несколько недель назад дочь Маши Распутиной пришла в эфир федерального телеканала и рассказала о непростых отношениях с братом по отцу. По словам, девушки Роман к ней приставал. Мария Захарова утверждает, что 42-летний Роман проявляет к ней совсем не родственные чувства и даже предлагал... интимную близость. Кроме того, он совершал в отношении нее развратные действия, которые ей были не приятны. Девушка пришла в студию программы «Андрей Малахов. Прямой эфир», чтобы найти защиту, но встретила только агрессию со стороны брата. Он схватил ее за волосы, оттаскал и несколько раз ударил. История наделала много шума. Из-за скандала главе семьи, гражданскому супругу Маши Распутиной — Виктору Захарову стало плохо, он попал в больницу. Девушка же отправилась в полицию, чтобы засвидетельствовать побои и написать заявление.Пасынок Маши Распутиной В итоге через несколько дней, когда страсти улеглись, Маша и Роман согласились вновь встретиться в студии. Условием Марии было наличие двоих охранников. «Потому что Роман неадекватный, его запирать надо», — негодовала она. До съемок оба прошли через детектор лжи, ответив на ряд вопросов. В том числе их спросили, была ли между ними интимная близость и какие чувства они испытывают друг к другу. Проанализировав ответы родственников, эксперт-полиграфолог озвучила результаты. «Серьезных сексуальных домогательств не было. Секса между ними не было, человек просто распускал руки. То, что Роман пробовал наркотики, полиграф показал. И еще такой интересный момент — Маша не очень боится Романа. Она говорит о своих страхах. Но она его не боится», — сказала Ольга Белюшина. Мария заявила, что Роман ей противен. «Он нигде не работает, у него нет денег, как я могу хотеть такого человека?» — возмутилась Распутина-младшая. В студии телеканала «Россия 1» также сообщили, что вскоре между Виктором Захаровым и его законной женой Еленой Захаровой (матерью Романа) состоится суд. Дело в том что супруги все еще не разведены официально, поэтому им предстоит делить совместный дом и другое имущество.