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Древняя приапулида поселялась в пустых чужих раковинах

Древняя приапулида поселялась в пустых чужих раковинах

Палеонтологи установили, что жившее в глубинах древних морей более 500 миллионов лет назад беспозвоночное животное из класса приапулид занимало чужие пустые раковины, чтобы обезопасить себя от хищников. Это самый ранний пример стратегии выживания, широко известной в современной природе на примере раков-отшельников.

Приапулиды — это червеобразные существа длиной от нескольких миллиметров до двадцати сантиметров, живущие в грунте на морском дне. Сейчас их известно около двух десятков видов, но в кембрийский период они были куда более многочисленны.

Ученые из Даремского и Юньнаньского университетов изучили коллекции окаменелостей Гуаньшаньской биоты, найденных в маотяньшаньских сланцах в китайской провинции Юньнань. Они обнаружили четыре экземпляра приапулиды Eximipriapulus внутри конических раковин хиолит — распространенных в кембрийских морях раковинных животных. «Приапулиды всегда уютно сидят внутри одних и тех же раковин, в одном положении и ориентации», — говорит один из авторов исследования Мартин Смит. По словам ученых, кембрийские хищники были многочисленны и агрессивны, заставляя приапулид искать укрытие в пустых раковинах.

Мартин Смит продолжает: «Единственное объяснение, которое имеет смысл, заключается в том, что эти раковины были их домами, что стало настоящей неожиданностью. Незадолго до того, как появились эти организмы, не существовало ничего более сложного, чем морские водоросли или медузы: поэтому ошеломляет, когда мы начинаем видеть сложную экологию, обычно связанную с гораздо более молодыми геологическими периодами, так скоро после того, как первые сложные животные появляются на сцене».

Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

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По материалам: polit.ru

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