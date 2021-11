Джозеф Любин намекнул на возможность появления у MetaMask собственного токена

Глава ConsenSys и сооснователь второй по капитализации криптовалюты Джозеф Любин намекнул, что у принадлежащего его компании некастодиального кошелька MetaMask может появиться собственный токен.

Andrew, ConsenSys has thousands of tokens on our balance sheet. ConsenSys is vigorously controlled by its employees, which includes me. And we are driving towards decentralization of several of our projects. Wen $MASK? Stay tuned. Wen objective journalism, ser?