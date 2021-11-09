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Джозеф Любин намекнул на возможность появления у MetaMask собственного токена

Джозеф Любин намекнул на возможность появления у MetaMask собственного токена


Глава ConsenSys и сооснователь второй по капитализации криптовалюты Джозеф Любин намекнул, что у принадлежащего его компании некастодиального кошелька MetaMask может появиться собственный токен.



Журналист Coindesk Эндрю Турман предположил, что MetaMask никогда не выпустит собственный цифровой актив, поскольку инвестиционный банк JPMorgan, владеющий «по крайней мере 10% долей» в ConsenSys, не желает «иметь токены на балансе».


В ответ Любин написал:


«Эндрю, у ConsenSys на балансе тысячи токенов. ConsenSys строго контролируется сотрудниками, в число которых вхожу и я. Мы движемся в направлении децентрализации нескольких наших проектов. Когда $MASK? Оставайтесь с нами».


Турман объяснил свою позицию тем, что JPMorgan вряд ли захочет отказаться от своей доли в компании или размыть ее.


«Традиционно, когда проект привлекает средства инвесторов, он делает это либо непосредственно с помощью токенов, либо через акционерный капитал, который впоследствии превращается в токены. Если MetaMask проводит токенизацию и децентрализацию, JPMorgan, вероятно, хочет получить свою долю. Как они ее получат, похоже, сложный вопрос», — написал он.


MetaMask взимает 0,875% с каждой сделки, совершаемой через его плагин. Это значительно выше комиссий других децентрализованных платформ вроде SushiSwap и Curve. Учитывая, что кошельком активно пользуются более 10 млн человек, он превратился в достаточно прибыльный бизнес.


Старший консультант венчурной фирмы IOSG Момир Амиджич (Momir Amidzic) использовал сервис Dune Analytics, чтобы вычислить комиссионный доход ConsenSys от MetaMask. Только в 2021 году кошелек принес компании более $195,5 млн. 


Напомним, по результатам очередного раунда финансирования стоимость ConsenSys может достичь $3 млрд, согласно Financial Times.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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