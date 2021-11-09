Елена Борщева поделилась архивными снимками КВНщиков

А Галустян и Харламов опубликовали свои любимые выступления в программеАктриса и юмористка Елена Борщева поделилась со своими подписчиками архивными фотографиями в честь юбилея КВН. Соответствующие кадры звезда выложила на своей личной странице в Instagram.«С Днем КВН, 60 лет! Эти фотографии и видео с праздника 43 года КВН, когда мы выступали женской сборной „А, ну-ка, девушки!“ Девчонки-молодцы: актрисы, продюсеры, режиссеры, мамы, крутые специалисты в других сферах, кто-то вообще в Ванкувере живет» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила Борщева. На опубликованных фото и видео также можно увидеть актрис Марину Федункив и Светлану Пермякову.Также поздравить КВН с 60-летием решил и актер Михаил Галустян. Он выложил ролик, снятый на выступлении команды ДГУ. «Пожалуй, после этой песни команды, я понял, что безнадежно болен этой игрой и очень сильно хочу связать свою жизнь с юмором. КВН- судьба! Спасибо всем, кто был рядом. С кем я плечо к плечу прошагал свои лучшие студенческие годы. КВН можно хвалить, можно ругать, но его невозможно отрицать», — признался артист.Комик Гарик Харламов поделился с поклонниками видео с полуфинала в 2002 году. «В честь этого дня выкладываю мой первый триумф. Играли против Команды „95 квартал“, во главе с нынешним президентом Украины, Владимиром Зеленским. Кто бы мог подумать, проигрывали до СТЭМа все конкурс, но этот выиграл ее с отрывом в бал», — заявил юморист.