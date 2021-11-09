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Елена Ксенофонтова поделилась снимками из чувственной фотосессии

Елена Ксенофонтова поделилась снимками из чувственной фотосессии
Звезде сериалов «Кухня» и «Отель Элеон», актрисе Елене Ксенофонтовой в декабре исполнится 49-лет. Артистка снялась в пикантной фотосессии и поделилась кадрами в Instagram. Заслуженная артистка России Ксения Ксенофонтова воспитывает двух детей. Впервые она стала мамой в 29 лет — актриса подарила сына Тимофея своему второму супругу Илье Неретину. А спустя 8 лет Ксенофонтова родила дочь Софью, находясь в отношениях с Александром Рыжих. Несколько лет назад Ксения пережила тяжелое расставание с отцом Софьи (экс-влюбленные даже судились за девочку). Тем не менее, актриса выглядит и чувствует себя потрясающе. В своих интервью звездная мама не раз подчеркивала, что следит за своей внешностью. Она выступает против радикальных мер, которые до неузнаваемости меняют человека, и уверяет, что собственные морщинки ее «не угнетают». Актриса регулярно выступает в театральных постановках, поэтому всегда выглядит прекрасно. Поклонники 48-летней звезды убедились в этом, когда увидели кадры из ее смелой фотосессии. Елена позирует в брючном костюме-двойке без блузы. Грудь Ксенофонтова аккуратно прикрывает либо руками, либо с помощью жакета.
Елена Ксенофонтова «… я смогла забыть об усталости, о возрасте, о комплексах, о проблемах, об одиночестве. И вспомнить, что Я ПРЕКРАСНА! Отбросьте все и просто наслаждайтесь», — написала актриса, поблагодарив фотографа и визажиста за работу. Несмотря на то что в фотосессии нет откровенной наготы, поклонники оценили съемку, как очень чувственную: «Очень чувственная фотосессия❤️», «Роскошная женщина. Как же Вы прекрасны😍», «Очень красивая Вы!!! Очень красивая фотосессия!!! 🔥🔥🔥», «Ну что есть, то есть... Прекрасна! Чувственна! Обворожительна!😍».
Елена Ксенофонтова К слову, вероятно, дети актрисы пойдут по ее стопам. Или, как минимум, свяжут свою жизнь с творчеством. Тимофей и Софья окончили модельную школу. Молодой человек поступил в Институт кино и телевидения (ГИТР). Девочка же учится в школе и занимается музыкой (она прекрасно играет на фортепьяно).
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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