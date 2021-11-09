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Фестиваль Olkhon Ice Fest вошёл в график чемпионата мира по ледовому искусству на 2021-2022 год

Фестиваль Olkhon Ice Fest вошёл в график чемпионата мира по ледовому искусству на 2021-2022 год

Международный фестиваль Olkhon Ice Fest вошёл в график чемпионата мира по ледовому искусству 2021-2022 годов. Мероприятие пройдет с 19 по 21 февраля 2022 года на острове Ольхон в акватории Малого Моря у поселка Хужир, сообщили в пресс-службе орг-комитета.

«В числе фестивалей-участников заявлены также соревнования ледовых скульпторов в Италии, Китае, Японии, Латвии, Польше, Канаде и США. Таким образом, Olkhon Ice Fest подтверждает высокий уровень проведения и встаёт в один ряд с самыми масштабными и популярными соревнованиями по ледовому искусству», — говорится в сообщении.

Главным событием фестиваля Olkhon Ice Fest станет конкурс ледовых скульптур среди лучших мастеров России и мира. В 2022 году тема фестиваля — «Из глубины веков».


Фото пресс-службы орг-комитета Olkhon Ice Fest Фото пресс-службы орг-комитета Olkhon Ice Fest Фото пресс-службы орг-комитета Olkhon Ice Fest Фото пресс-службы орг-комитета Olkhon Ice Fest
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По материалам: irk

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