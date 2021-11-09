Филиппа Кирова с детьми не пустили в самолет

Певец Филипп Киркоров оказался в затруднительном положении. Артист попал накануне в неприятности из-за ограничений, связанных с пандемией. Король поп-музыки возвращался с детьми из Дубая, куда он прилетел с детьми ради фестиваля «Парус». Артист воспользовался тем, что у сына и дочки каникулы в школе и забрал их с собой в командировку. Вот только вернуть вовремя к началу учебы не смог. Киркоров должен был вылететь накануне, но на рейс его не пустили из-за отсутствия на руках результатов теста на ковид. Певец не был знаком с правилами и был уверен, что их зарегистрируют без анализа. По словам Филиппа, ответственность за случившееся лежит на представителях туроператора, которые якобы не сообщили ему эту информацию.Филипп Киркоров «Пропустили школу, но у нас уважительная причина. Нас вчера не посадили на рейс, потому что у нас не было ПЦР-теста», — рассказал Киркоров. Его дети, к слову, учатся в элитной частной школе в Подмосковье. Изначально артист планировал, что Алла-Виктория и Мартин получат образование в «простой» школе, но через год он забрал документы и перевел их на платное образование. Наследники, скорее всего, не пойдут по стопам отца. Дочь Киркорова хочет стать дизайнером, а сын делает успехи в спорте.