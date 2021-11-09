Free TON переименовали в Everscale

Управляющий совет Free TON голосованием одобрил предложение о переименовании проекта в Everscale. Нативная монета TON Crystal получит одноименное название (тикер EVER).

«Нам нужно избавиться от ограничений, которые накладывает история и наследие бренда TON, чтобы вырасти на новом этапе развития проекта. В частности, чтобы добиться листинга [нативной монеты] на ведущих биржах и иметь возможность заключать крупные партнерские соглашения, особенно в Соединенных Штатах», — говорится в описании предложения, вынесенного на ончейн-голосование.

Авторы предложения отметили, что запланированный переход на новую версию ноды Free TON, написанную на языке Rust, является «прекрасным моментом для ребрендинга».

Открытая дискуссия о выборе нового названия в течение нескольких месяцев проходила на форуме Free TON. В финальном списке было семь названий. Итоговый вариант выбрали в том числе на основе уникальности слова, запросов в поисковых системах и существующих торговых марок.

Напомним, 8 ноября во Free TON сожгли более половины всей эмиссии нативных монет на сумму свыше $1,1 млрд. Этот шаг стал частью масштабной реформы по управлению проектом.

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