Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Free TON переименовали в Everscale

Free TON переименовали в Everscale


Управляющий совет Free TON голосованием одобрил предложение о переименовании проекта в Everscale. Нативная монета TON Crystal получит одноименное название (тикер EVER).


«Нам нужно избавиться от ограничений, которые накладывает история и наследие бренда TON, чтобы вырасти на новом этапе развития проекта. В частности, чтобы добиться листинга [нативной монеты] на ведущих биржах и иметь возможность заключать крупные партнерские соглашения, особенно в Соединенных Штатах», — говорится в описании предложения, вынесенного на ончейн-голосование.


Авторы предложения отметили, что запланированный переход на новую версию ноды Free TON, написанную на языке Rust, является «прекрасным моментом для ребрендинга».


Открытая дискуссия о выборе нового названия в течение нескольких месяцев проходила на форуме Free TON. В финальном списке было семь названий. Итоговый вариант выбрали в том числе на основе уникальности слова, запросов в поисковых системах и существующих торговых марок.


Напомним, 8 ноября во Free TON сожгли более половины всей эмиссии нативных монет на сумму свыше $1,1 млрд. Этот шаг стал частью масштабной реформы по управлению проектом.


Подписывайтесь на канал ForkLog в YouTube!

# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Neon Labs привлек $40 млн от Jump Capital и других инвесторов
Neon Labs привлек $40 млн от Jump Capital и других инвесторов
Free TON переименовали в Everscale
Free TON переименовали в Everscale
Three Arrows Capital и Crypto.com Capital поддержали WOO Network в раунде на $30 млн
Three Arrows Capital и Crypto.com Capital поддержали WOO Network в
Суд обязал Ripple передать SEC внутренние записи компании
Суд обязал Ripple передать SEC внутренние записи компании
Джозеф Любин намекнул на возможность появления у MetaMask собственного токена
Джозеф Любин намекнул на возможность появления у MetaMask
Соучредитель Reddit и Solana Ventures запустят фонд на $100 млн для инвестиций в Web 3.0
Соучредитель Reddit и Solana Ventures запустят фонд на $100 млн для
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 9 ноября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 9 ноября 2021 года
В бундестаге потребовали от Украины не мешать сертификации СП-2 и платить по счетам
В бундестаге потребовали от Украины не мешать сертификации СП-2 и
Ксения Бородина за несколько миллионов сделала маме подарок
Ксения Бородина за несколько миллионов сделала маме подарок
Сын Эвелины Бледанс отбился от рук
Сын Эвелины Бледанс отбился от рук
Елена Ксенофонтова поделилась снимками из чувственной фотосессии
Елена Ксенофонтова поделилась снимками из чувственной фотосессии
Дочка Маши Распутиной на детекторе лжи рассказала об домогательствах брата
Дочка Маши Распутиной на детекторе лжи рассказала об домогательствах

Топ на сегодня

Алексей Кравченко: «Только жена знает, какой я на самом деле»
Алексей Кравченко: «Только жена знает, какой я на самом деле»
Сестра Софии Ротару призналась, как себя чувствует певица
Сестра Софии Ротару призналась, как себя чувствует певица
Екатерину Варнаву назвали шлюхой за отказ от свидания
Екатерину Варнаву назвали шлюхой за отказ от свидания
Настя Ивлеева до сих пор не может забыть своего бывшего мужа
Настя Ивлеева до сих пор не может забыть своего бывшего мужа
Отец Моргенштерна самоуничтожил себя
Отец Моргенштерна самоуничтожил себя

Еще по теме

Сообщество Free TON сожгло нативные монеты на сумму более $1,14 млрд
Сообщество Free TON создаст публичный некоммерческий фонд и сожжет 3 млрд TON Crystal
Минпромторг распространит tax free по всей стране
Путин подписал закон о введении в России системы tax free