Гагарина лишила экс-супруга крупной доли в фирме

Доход Полины в 140 раз больше, чем у Дмитрия ИсхаковаПевица Полина Гагарина успевает строить не только карьеру, но и личную жизнь. Так, артистка родила от актера Петра Кислова сына Андрея, а от фотографа Дмитрия Исхакова — дочь Мию. В прошлом году знаменитости разошлись, но между ними до сих пор сохраняются напряженные отношения. Мужчина намерен судиться с Полиной за право видеться с дочерью и пасынком в любое время.Также бывшие супруги делят совместно нажитое имущество. Стоит отметить, что Гагарина зарабатывает в месяц около 28 миллионов рублей, в то время как Исхаков — 200 тысяч. Еще в браке артистка решила обезопасить свой бизнес и создала одну из четырех компаний ООО «Полина Гагарина». Под этим брендом выходят песни, клипы звезды, а также заключаются контракты.Исхаков стал претендовать на свою часть дохода фирмы. Но у компании появился второй учредитель, поэтому доля фотографа значительно уменьшилась — с 50% до 0,025%. «Это способ не делить фирму после развода и лишить мужа рычагов влияния. С такой долей он попросту не сможет управлять организацией. Если бы супругу принадлежало 50%, то без него нельзя было бы принять ни одно существенное решение, а при столь резком снижении доли Дмитрий Исхаков теряет корпоративный контроль и возможность вообще принимать какие-либо корпоративные решения», — заявил юрист изданию KP.ru.