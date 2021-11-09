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Генеральный директор Apple рассказал о личных инвестициях в криптовалюты

Генеральный директор Apple рассказал о личных инвестициях в криптовалюты


Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что лично владеет криптовалютами, используя цифровые активы для диверсификации инвестиционного портфеля. Об этом он рассказал на конференции DealBook.


https://youtu.be/HM9r6Q_jFCE

Кук добавил, что «какое-то время» интересовался криптовалютами и исследовал эту тему.


По его словам, в ближайшем будущем Apple не планирует запускать связанные с цифровыми активами сервисы или интегрировать их в качестве возможного варианта оплаты своих товаров и услуг. Он также подчеркнул, что корпорация не собирается вкладывать деньги в эти финансовые инструменты.


«Я не думаю, что люди покупают акции Apple, чтобы получить доступ к криптовалютам», — объяснил глава корпорации.


Кук отметил, что «есть и другие вещи, которые [Apple] определенно рассматривает». Что могут значить эти слова, пока неизвестно. Однако в мае корпорация открыла вакансию менеджера по развитию бизнеса с пятилетним стажем в криптовалютной индустрии, который возглавит партнерскую программу в сегменте «альтернативных платежей».


Напомним, в феврале 2021 года аналитики инвестиционного банка RBC Capital Markets призвали Apple последовать примеру Tesla и заработать на растущем интересе к цифровым активам.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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