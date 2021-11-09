Генеральный директор Apple рассказал о личных инвестициях в криптовалюты

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что лично владеет криптовалютами, используя цифровые активы для диверсификации инвестиционного портфеля. Об этом он рассказал на конференции DealBook.

https://youtu.be/HM9r6Q_jFCE

Кук добавил, что «какое-то время» интересовался криптовалютами и исследовал эту тему.

По его словам, в ближайшем будущем Apple не планирует запускать связанные с цифровыми активами сервисы или интегрировать их в качестве возможного варианта оплаты своих товаров и услуг. Он также подчеркнул, что корпорация не собирается вкладывать деньги в эти финансовые инструменты.

«Я не думаю, что люди покупают акции Apple, чтобы получить доступ к криптовалютам», — объяснил глава корпорации.

Кук отметил, что «есть и другие вещи, которые [Apple] определенно рассматривает». Что могут значить эти слова, пока неизвестно. Однако в мае корпорация открыла вакансию менеджера по развитию бизнеса с пятилетним стажем в криптовалютной индустрии, который возглавит партнерскую программу в сегменте «альтернативных платежей».

Напомним, в феврале 2021 года аналитики инвестиционного банка RBC Capital Markets призвали Apple последовать примеру Tesla и заработать на растущем интересе к цифровым активам.