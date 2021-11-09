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ГИБДД привлекла к ответственности водителя, устроившего танцы на крыше автомобиля на Байкальской

Госавтоинспекторы привлекли к административной ответственности 25-летнего иркутянина, который устроил танцы на крыше автомобиля на дороге. Инцидент произошел 7 ноября на улице Байкальской.

«Неоправданный риск в попытках выделиться на дорогах общего пользования зачастую является нарушением общественного порядка и безопасности в целом. Мнимая уверенность в собственной защищённости во время подобных действий может мгновенно обернуться трагическим происшествием. Только благодаря счастливой случайности действия нарушителя не спровоцировали серьезных последствий и травмирования как его самого, так окружающих», — говорится в сообщении ГУ МВД России по Иркутской области.

Сотрудники ГИБДД составили семь административных материалов в отношении мужчины за различные нарушения ПДД на сумму шесть тысяч рублей. Отмечается, что 2021 году молодой человек уже 22 раза привлекался к административной ответственности за подобные нарушения.

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По материалам: irk

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