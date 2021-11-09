Глава Discord намекнул на интеграцию с Ethereum

Мессенджер Discord рассматривает возможность подключения к блокчейну Ethereum. Это следует из твита основателя и CEO чат-платформы Джейсона Цитрона.

https://twitter.com/jasoncitron/status/1457841222995693570

Он опубликовал скриншот вкладки "Интеграции" приложения с опцией подключения Ethereum-аккаунта. На экране также присутствуют кнопки кошельков MetaMask и WalletConnect.

Изображение он сопроводил словами "возможно, ничего".

На момент написания показанные Цитроном функции в мессенджере отсутствуют.

Его твит был ответом автору информационного бюллетеня "Не скучно" Пакки Маккормику, который разместил ссылку на свою статью о Discord. В ней он написал о потенциале платформы как "спящего Web 3" и упомянул ее связь с криптовалютами.

Напомним, ранее специалисты "Лаборатории Касперского" обнаружили, что злоумышленники похищают криптовалюту и личные данные пользователей Discord под видом раздачи BTC или ETH.