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Глава Discord намекнул на интеграцию с Ethereum

Глава Discord намекнул на интеграцию с Ethereum


Мессенджер Discord рассматривает возможность подключения к блокчейну Ethereum. Это следует из твита основателя и CEO чат-платформы Джейсона Цитрона.  


https://twitter.com/jasoncitron/status/1457841222995693570

Он опубликовал скриншот вкладки "Интеграции" приложения с опцией подключения Ethereum-аккаунта. На экране также присутствуют кнопки кошельков MetaMask и WalletConnect.


Изображение он сопроводил словами "возможно, ничего".


На момент написания показанные Цитроном функции в мессенджере отсутствуют.


Его твит был ответом автору информационного бюллетеня "Не скучно" Пакки Маккормику, который разместил ссылку на свою статью о Discord. В ней он написал о потенциале платформы как "спящего Web 3" и упомянул ее связь с криптовалютами.


Напомним, ранее специалисты "Лаборатории Касперского" обнаружили, что злоумышленники похищают криптовалюту и личные данные пользователей Discord под видом раздачи BTC или ETH.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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