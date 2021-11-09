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Иностранным студентам хотят упростить выдачу разрешений на временное проживание

Иностранным студентам хотят упростить выдачу разрешений на временное проживание

01:22  Автор: Анна Шушкина


Законопроект: № 1193560-7



Студентам из-за рубежа предложили оформлять разрешение на временное проживание в России сразу на весь период обучения. Такой законопроект кабмина депутаты планируют рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаниях Госдумы в осеннюю сессию.

Документ касается иностранных граждан, которые учатся в российских государственных вузах или занимаются научной деятельностью.

Если проект закона примут, разрешение на временное проживание им будут оформлять сразу на весь период обучения, а не на три года, как сейчас. Кроме того, в течение трёх лет после окончания обучения такие студенты смогут получить вид на жительство в упрощённом порядке.

Комитет Госдумы одобрил законопроект об особом правовом режиме для иностранных студентов


Предлагаемые нормы избавят студентов и сами вузы от необходимости тратить время на оформление лишних документов, отмечают авторы инициативы.

Сейчас срок действия разрешения на временное проживание составляет три года. Однако  учёба в вузе длится, как правило, более трёх лет. Кроме того, иностранный гражданин за три года должен определиться со своим статусом и получить: или вид на жительство в РФ, или гражданство Российской Федерации.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.



#вузы #студенты


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По материалам: pnp.ru

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