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Ирина Безрукова, Аврора, Маша Цигаль и другие на премьере фильма "Вечные" в Москве

Ирина Безрукова, Аврора, Маша Цигаль и другие на премьере фильма "Вечные" в Москве

На днях в Москве состоялась премьера одной из самых ожидаемых новинок киновселенной Marvel — фильма Хлои Чжао "Вечные" с Анджелиной Джоли и Сальмой Хайек в главных ролях. Оценить новую супергеройскую ленту в столичный кинотеатр "Октябрь" пришли Ирина Безрукова, Аврора, Дарья Повереннова, Алиса Хазанова, Екатерина Мцитуридзе, Маша Цигаль, Илья Бачурин и многие другие.


Ирина Безрукова


Аврора


Маша Цигаль


Дарья Повереннова


Екатерина Мцитуридзе

Фильм "Вечные" за последние несколько месяцев привлек к себе внимание всего мира. Такой интерес картина вызвала не только благодаря звездному актерскому составу, но и голливудскому кинорежиссеру Хлое Чжао. В прошлом году ее фильм "Земля кочевников" удостоился "Оскара" и "Золотого льва".

Новый фильм, который сняла Чжао, обещает рассказать всем поклонникам Marvel о сотворении самой киновселенной. События в новом фильме начнутся с произошедшего в последней части "Мстителей". В центре сюжета нового фильма — представители расы суперлюдей, которые несколько тысячелетий тайно живут на Земле и вынуждены выйти на свет из-за серьезной угрозы.

В России картину уже можно оценить на больших экранах. В нашей стране фильм вышел с рейтингом 18+ из-за наличия в фильме ЛГБТ-персонажа по имени Фастос, которого сыграл Брайан Тайри Генри. Фастос стал первым супергероем-геем за всю историю киновселенной.


Женя Малахова


Анна Александрова


Илья Бачурин
Григорий Верник со спутницей


DJ Грув


Роман Архипов со спутницей
Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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