Ирина Безрукова, Аврора, Маша Цигаль и другие на премьере фильма "Вечные" в Москве

Вадим Карасев

На днях в Москве состоялась премьера одной из самых ожидаемых новинок киновселенной Marvel — фильма Хлои Чжао "Вечные" с Анджелиной Джоли и Сальмой Хайек в главных ролях. Оценить новую супергеройскую ленту в столичный кинотеатр "Октябрь" пришли Ирина Безрукова, Аврора, Дарья Повереннова, Алиса Хазанова, Екатерина Мцитуридзе, Маша Цигаль, Илья Бачурин и многие другие.





Ирина Безрукова





Аврора





Маша Цигаль





Дарья Повереннова





Екатерина Мцитуридзе

Фильм "Вечные" за последние несколько месяцев привлек к себе внимание всего мира. Такой интерес картина вызвала не только благодаря звездному актерскому составу, но и голливудскому кинорежиссеру Хлое Чжао. В прошлом году ее фильм "Земля кочевников" удостоился "Оскара" и "Золотого льва".

Новый фильм, который сняла Чжао, обещает рассказать всем поклонникам Marvel о сотворении самой киновселенной. События в новом фильме начнутся с произошедшего в последней части "Мстителей". В центре сюжета нового фильма — представители расы суперлюдей, которые несколько тысячелетий тайно живут на Земле и вынуждены выйти на свет из-за серьезной угрозы.

В России картину уже можно оценить на больших экранах. В нашей стране фильм вышел с рейтингом 18+ из-за наличия в фильме ЛГБТ-персонажа по имени Фастос, которого сыграл Брайан Тайри Генри. Фастос стал первым супергероем-геем за всю историю киновселенной.





Женя Малахова





Анна Александрова





Илья БачуринГригорий Верник со спутницей





DJ Грув





Роман Архипов со спутницейЯна Марковская