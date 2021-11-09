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Ирина Слуцкая призналась, что осталась без пенсии

Ирина Слуцкая призналась, что осталась без пенсии
Фигуристка Ирина Слуцкая рассказала о своих доходах. Спортсменка — дважды призер Олимпийских игр. Только вот на дополнительное материальное обеспечение фигуристка рассчитывать не может. Ирина Слуцкая завершила спортивную карьеру в 2006 году. Сейчас фигуристка руководит своей спортивной школой, которую открыла шесть лет назад, а также ведет различные передачи. По словам звезды, это ей и приносит основной доход. «Моя пенсия — ноль рублей, ноль копеек. Это раньше — откатаешься, тебе, может, 15 тысяч рублей и дадут. Пенсия есть у олимпийских чемпионов, я же призер дважды. У меня нет ничего, только голова и какой-то опыт», — сообщила 42-летняя фигуристка в YouTube-шоу «Антонимы».
Ирина Слуцкая К слову, больше Слуцкая сконцентрирована не на работе, а на своем здоровье. 17 лет назад врачи диагностировали у звезды васкулит. Спортсменка тщательно заботится о себе, чтобы недуг не привел к легочным кровотечениям и почечной недостаточности. «Меня «лечили» и от СПИДа, и от красной волчанки, и от ревматоидного артрита. Дорогие неравнодушные, я доверяю только доказательной медицине. Не надо меня лечить, для этого существуют врачи, которым я верю, — обращалась Ирина к поклонникам. — Я буду говорить о диагнозе для того, чтобы люди, которые имеют эту болезнь, видели стимул к жизни, а не просто сидели и «готовились». Я очень рада, что многих вдохновляю. Можно в ремиссии прекрасно жить, как и я».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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