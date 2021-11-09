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Иркутяне оценили возможность говорить через Wi-Fi

Иркутяне оценили возможность говорить через Wi-Fi

В четыре раза вырос объем голосового трафика, проходящего через сервис Voice over WiFi* в иркутской сети МегаФона за год и сейчас составляет более полумиллиона минут в месяц, сообщает пресс-служба Мегафона.

Технологию VoWiFi, благодаря которой абоненты могут звонить через Wi-Fi**-сети, оператор запустил в 2020 году. Сервис позволяет говорить по телефону в помещениях с недостаточным проникновением сотового сигнала, но устойчивым Wi-Fi подключением. Благодаря этому абонент остаётся на связи. находясь, например, на цокольных этажах, в «глухих» помещениях, в поездах и самолетах.

Егор Белый, директор Иркутского отделения МегаФона:
— Технология Voice over WiFi дает возможность принимать вызовы в любом месте, где есть Wi-Fi, будь то домашняя или офисная сеть, публичный Wi-Fi на транспорте, в кафе или отеле. Причём качество звучания при этом остаётся четким. Да, совершать голосовые вызовы можно и через мессенджеры, но у собеседника может не быть возможности запустить приложение, и тогда важный звонок будет пропущен. Здесь и приходит на помощь наш сервис. Абоненты уже высоко оценили такой способ и с удовольствием его используют.

Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные голосовые вызовы и входят в пакет минут, разговор возможен с абонентами любых операторов. Услуга поддерживается большинством современных смартфонов с операционными системами iOS и Android, не требует установки дополнительных приложений и автоматически переключается на Wi-Fi, при неустойчивом сигнале мобильной связи.

В Иркутской области наиболее активно используют технологию голоса через Wi-Fi обладатели гаджетов Apple – владельцы «яблочных» девайсов разговаривают через VoWiFi в среднем 88 минут в месяц, на втором месте – пользователи Samsung с 87 минутами, а на третьем – Realme с 71 минутой в месяц на абонента.

Подробно
*голос через Вай Фай
**Вай Фай

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По материалам: irk

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