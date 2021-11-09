Эвелина Бледанс рассказала о воспитании сына: «Он меня не слушает»

Актриса привлекла к обучению специалистовЭвелина Бледанс в очередной раз порадовала поклонников новостями из своей жизни, выложив пост в «Инстаграме», где рассказала о воспитании своего солнечного ребенка — сына Семена.«Чем вы занимаетесь дома? Сейчас время, которое мы можем провести со своими близкими. Мы, например, репетируем песню инклюзивного дуэта, а так же немного спорта, бременских музыкантов и шахмат» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — поведала звезда.У артистки и ее сына тысячи поклонников, которые следят за жизнью семейства. Нередко актрису спрашивают, в каком формате проходит обучение ребенка. Недавно Эвелина приоткрыла завесу тайны, рассказав WomanHit.ru о премудростях воспитания Семена. По словам Бледанс, ее сын посещает школу.«Новый учебный год для моего младшего сына — это третий класс. Была мысль перевести его на семейное обучение, поэтому долго мы обсуждали данный вопрос, но приняли решение немного походить в школу, общаться с учителями и учениками. Хотя, конечно, пандемия внесла свои коррективы, и сейчас многие переходят на домашнее обучение», — рассказала звезда.Правда, делать уроки с сыном ей пока не удается без помощи специалистов: «Знаете, меня он не слушает, поэтому уроки с ним не делаю. Этим занимается специально обученный человек», — призналась актриса