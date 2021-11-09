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Jurassic World Evolution 2 получает оценки заметно выше первой части

Jurassic World Evolution 2 получает оценки заметно выше первой части


Сегодня состоится релиз игры Jurassic World Evolution 2 на всех актуальных игровых платформах, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S. Первая игра серии хорошо знакома игрокам на консолях Xbox, она уже давно доступна в подписке Game Pass.

Похоже, что игра Jurassic World Evolution 2 вышла даже лучше оригинала. Проект получает оценки от игровых изданий, и рейтинг у него выше, чем у первой части. Сейчас игра имеет 86 баллов из 100 на Opencritic (тогда как первая часть набрала только 71 балл).

Журналисты отмечают, что Jurassic World Evolution 2 стал лучше по всем направлениям. Разработчики взяли лучшие детали из первой части и добавили новые игровые механики, убрав все, что не нравилось игрокам. Теперь можно ускорять время, стало проще кормить динозавров и строить дороги. Сюжетная кампания стала интереснее, и она точно понравится фанатам Jurassic World.


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По материалам: newxboxone

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