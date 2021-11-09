Jurassic World Evolution 2 получает оценки заметно выше первой части





Сегодня состоится релиз игры Jurassic World Evolution 2 на всех актуальных игровых платформах, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S. Первая игра серии хорошо знакома игрокам на консолях Xbox, она уже давно доступна в подписке Game Pass.

Похоже, что игра Jurassic World Evolution 2 вышла даже лучше оригинала. Проект получает оценки от игровых изданий, и рейтинг у него выше, чем у первой части. Сейчас игра имеет 86 баллов из 100 на Opencritic (тогда как первая часть набрала только 71 балл).

Журналисты отмечают, что Jurassic World Evolution 2 стал лучше по всем направлениям. Разработчики взяли лучшие детали из первой части и добавили новые игровые механики, убрав все, что не нравилось игрокам. Теперь можно ускорять время, стало проще кормить динозавров и строить дороги. Сюжетная кампания стала интереснее, и она точно понравится фанатам Jurassic World.

Jurassic World Evolution 2 — предзаказ

Watch this video on YouTube

Оформите предзаказ прямо сейчас и получите три уникальные раскраски транспорта из легендарного фильма 1997 года «Парк юрского периода: Затер…

Перейти в Microsoft Store