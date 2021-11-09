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Кабмин продлил меры поддержки строителей

Кабмин продлил меры поддержки строителей

Тема: Постановления правительства


01:07  Автор: Дмитрий Литвинов



Действие механизма, который позволяет компенсировать застройщикам удорожание строительных материалов, распространили на госконтракты, заключённые до 1 октября 2021 года. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 9 ноября.

Речь идёт о праве подрядчиков по согласованию с заказчиками увеличивать цену госконтрактов в пределах 30 процентов. Такая мера поддержки появилась в августе 2021 года. Решение распространялось на действующие контракты, заключённые до 1 июля текущего года. Теперь срок заключения таких контрактов продлили на три месяца.

Ещё одна новация — расширение перечня заказчиков, контракты которых могут быть пересмотрены в сторону увеличения цены. По сравнению с предыдущей версией документа их стало больше почти вдвое.

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«Это решение позволит поддержать участников строительного рынка в нынешний непростой период. Дать справедливую цену за их труд. А также — обеспечить реализацию крупных государственных проектов без сбоев и задержек», — сказал на совещании с вице-премьерами 1 ноября глава кабмина Михаил Мишустин.

В целом постановление касается госконтрактов на строительство, реконструкцию и капремонт, а также на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, заключённых в рамках закона о госзакупках.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.



#строительство

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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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