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Какая погода ожидается зимой 2021-2022 года по прогнозам Романа Вильфанда

Какая погода ожидается зимой 2021-2022 года по прогнозам Романа Вильфанда

В средствах массовой информации появились прогнозы погоды на зимний период 2021-2022 года, которые дал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он предупредил, что долгосрочный прогноз дает только общее представление о предстоящей зиме, в последующем для каждого региона он может меняться.

Прогноз на декабрь 2021 года




Первый зимний месяц начнется с морозов на территории Поволжья, Урала, Сибири и северо-востока России. Там средняя температура будет ниже обычной нормы. В некоторых регионах столбик термометра временами может опускаться до -20℃, но сильные морозы продержатся недолго.
Несколько теплее будет в средней части России и в южноуральском регионе. Там также возможны морозные дни, но средняя температура месяца приблизительно будет равняться среднемесячной норме. При этом Роман Вильфанд уточнил, что средняя температура не является показательной, поскольку делается на основании статистики прошлых лет и предполагает значительные изменения.
Декабрь порадует погодой жителей южного региона России и Дальнего Востока. Там среднемесячная температура будет выше среднестатистической нормы, однако возможны частые осадки в виде дождя.

Прогноз на январь 2022 года



В январе можно будет рассчитывать на существенное потепление почти во всех регионах России, особенно заметно оно будет на севере страны, в Уральском и Сибирском регионах. В Якутии температура выше нормы продержится практически в течение всей зимы.
В средней части России, Москве и Санкт-Петербурге ожидается температура в пределах среднестатистической нормы, но осадков выпадет больше. В Москве количество снега в январе может превысить средние показатели.
Морозный январь с температурой ниже нормы ожидается в отдельных регионах Дальнего Востока и северо-востока России.

Прогноз на февраль 2022 года




В феврале практически по всей территории России температура будет в пределах среднестатистической нормы. Теплее обычного будет только на севере Якутии и в северо-западных регионах центральной части России. А вот Дальний Восток окажется под воздействием холодных ветров и сильных морозов. Там столбик термометра временами будет опускаться ниже нормы.
Количество осадков в феврале практически по всей территории России, кроме северных регионов и Дальнего Востока, будет иметь тенденцию к увеличению дождей и уменьшению снега.
Более точные прогнозы с предупреждением о резких изменениях температурного режима и осадков, по словам Романа Вильфанда, можно будет делать за несколько дней до изменений.
# Общество
По материалам: RSUTE

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