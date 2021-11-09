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Камчатские педагоги познакомились с опытом организации системы казачьего образования

Камчатские педагоги познакомились с опытом организации системы казачьего образования

Педагоги Камчатского края познакомились с системой непрерывного казачьего образования, которая реализуется на Кубани. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Камчатского края. 

Курсы повышения квалификации «Современные методики и технологии преподавания модулей казачьего образования» проводились на базе Краснодарского института развития образования, стажировку педагоги проходили в школах.

Участники курса отметили, что в процессе обучения особое внимание уделяется вопросам воспитания – духовно-нравственного, патриотического, основанного не только на знаниях фактов, событий и цифр, а в первую очередь на причастности к истории казачества и России.

«В рамках реализации Стратегии государственной политики в отношении российского казачества на 2021–2030 годы в Елизовской школе № 3 в этом году появился первый на Камчатке кадетский класс казачьей направленности, а в 2022 году планируется открытие казачьего класса на базе Быстринской школы», – уточняется в информационном релизе. 

Между педагогами Камчатского края, преподавателями школ и Института развития образования Краснодарского края была достигнута договоренность о сопровождении казачьих классов на Камчатке, обмене опытом,  сотрудничестве при проведении различных мероприятий.

# Общество
По материалам: edu.ru

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