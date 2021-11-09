Кехман заявил, что МХАТ ничего не должен Бузовой

Ранее Ольга заявила, что культурное учреждение не выплатило ей почти полмиллиона рублейГенеральный директор Московского художественного академического театра имени Максима Горького Владимир Кехман заявил, что певица и телеведущая Ольга Бузова врет, говоря о том, что культурное учреждение должно ей гонорар за отмененные спектакли. Об этом мужчина рассказал в беседе с ТАСС.«Певица, которая говорит, что МХАТ ей должен денег, просто лукавит. МХАТ не должен ей абсолютно ни одной копейки», — отметил Кехман. Гендиректор театра добавил, что с Бузовой было заключено два договора на исполнение будущих постановок. Они были отменены из-за плохой продажи билетов, а акт работ не подписан. «Формально театр ничего ей не должен», — заключил Владимир.Ранее Ольга заявила, что культурное учреждение должно ей выплатить гонорар в размере почти полумиллиона рублей. Звезда отметила, что этот вопрос не получилось решить мирным путем, поэтому она намерена обратиться в суд.Напомним, спектакли с участием телеведущей должны были пройти 2 ноября и в конце декабря. Кехман признался, что ему пришлось отменить постановки из-за плохой продажи билетов. Также он добавил, что никакой личной неприязни у него к знаменитости нет.