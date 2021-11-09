Кехман заявил, что МХАТ ничего не должен Бузовой
Сегодня, 10:35
Ранее Ольга заявила, что культурное учреждение не выплатило ей почти полмиллиона рублейГенеральный директор Московского художественного академического театра имени Максима Горького Владимир Кехман заявил, что певица и телеведущая Ольга Бузова врет, говоря о том, что культурное учреждение должно ей гонорар за отмененные спектакли. Об этом мужчина рассказал в беседе с ТАСС.«Певица, которая говорит, что МХАТ ей должен денег, просто лукавит. МХАТ не должен ей абсолютно ни одной копейки», — отметил Кехман. Гендиректор театра добавил, что с Бузовой было заключено два договора на исполнение будущих постановок. Они были отменены из-за плохой продажи билетов, а акт работ не подписан. «Формально театр ничего ей не должен», — заключил Владимир.Ранее Ольга заявила, что культурное учреждение должно ей выплатить гонорар в размере почти полумиллиона рублей. Звезда отметила, что этот вопрос не получилось решить мирным путем, поэтому она намерена обратиться в суд.Напомним, спектакли с участием телеведущей должны были пройти 2 ноября и в конце декабря. Кехман признался, что ему пришлось отменить постановки из-за плохой продажи билетов. Также он добавил, что никакой личной неприязни у него к знаменитости нет.
По материалам: womanhit