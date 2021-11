Кроссчейн-протокол Synapse Bridge предотвратил взлом на $8 млн

Разработчики кроссчейн-протокола Synapse Bridge помешали хакеру вывести ~$8 млн из метапула Avalanche Neutral Dollar (nUSD). Инцидент, о котором команда рассказала в Discord-чате, произошел 7 ноября.

The network was paused earlier today after a malicious actor tried to exploit an AMM contract vulnerability. Swift action ensured no LP funds were lost, and the bridge is now fully back online.



Full post-mortem will follow