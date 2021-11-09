Кроссчейн-протокол Synapse Bridge предотвратил взлом на $8 млн

Разработчики кроссчейн-протокола Synapse Bridge помешали хакеру вывести ~$8 млн из метапула Avalanche Neutral Dollar (nUSD). Инцидент, о котором команда рассказала в Discord-чате, произошел 7 ноября.

The network was paused earlier today after a malicious actor tried to exploit an AMM contract vulnerability. Swift action ensured no LP funds were lost, and the bridge is now fully back online.



Additional details in Discord: https://t.co/oJF8vCKPPk



Full post-mortem will follow — Synapse Protocol (@SynapseProtocol) November 7, 2021

Synapse — кроссчейн-мост для перемещения токенов между несколькими протоколами первого и второго уровней с использованием AMM.

По словам разработчиков, злоумышленник пытался использовать уязвимость с помощью моста для перевода активов из Polygon (MATIC) в Avalanche (AVAX). Команде удалось выявить ошибку в контрактах AMM метапула Saddle.

«Валидаторы согласовали переход в автономный режим, чтобы приостановить работу сети», — добавила команда.

Транзакцию примерно на $8 млн отклонили. Средства вернут пострадавшим поставщикам ликвидности после завершения полного аудита.

https://forklog.com/chto-takoe-krosschejn-mosty/

Ранее разработчики DeFi-платформы bZx признали факт потери средств в результате взлома. Предварительный ущерб оценили в $55 млн.

Напомним, за третий квартал 2021 года нацеленные на блокчейн-индустрию хакеры похитили криптовалюты на сумму более $1,1 млрд. Больше всего пострадала экосистема Ethereum — за анализируемый период она потеряла более $800 млн в результате 20 атак.



