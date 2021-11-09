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Кроссчейн-протокол Synapse Bridge предотвратил взлом на $8 млн

Кроссчейн-протокол Synapse Bridge предотвратил взлом на $8 млн


Разработчики кроссчейн-протокола Synapse Bridge помешали хакеру вывести ~$8 млн из метапула Avalanche Neutral Dollar (nUSD). Инцидент, о котором команда рассказала в Discord-чате, произошел 7 ноября.



Synapse — кроссчейн-мост для перемещения токенов между несколькими протоколами первого и второго уровней с использованием AMM.


По словам разработчиков, злоумышленник пытался использовать уязвимость с помощью моста для перевода активов из Polygon (MATIC) в Avalanche (AVAX). Команде удалось выявить ошибку в контрактах AMM метапула Saddle.


«Валидаторы согласовали переход в автономный режим, чтобы приостановить работу сети», — добавила команда.


Транзакцию примерно на $8 млн отклонили. Средства вернут пострадавшим поставщикам ликвидности после завершения полного аудита.


https://forklog.com/chto-takoe-krosschejn-mosty/

Ранее разработчики DeFi-платформы bZx признали факт потери средств в результате взлома. Предварительный ущерб оценили в $55 млн.


Напомним, за третий квартал 2021 года нацеленные на блокчейн-индустрию хакеры похитили криптовалюты на сумму более $1,1 млрд. Больше всего пострадала экосистема Ethereum — за анализируемый период она потеряла более $800 млн в результате 20 атак.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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