Кроссчейн-протокол Wormhole добавит поддержку блокчейна Polygon

Разработчики кроссчейн-протокола Wormhole сообщили о запуске моста с блокчейном Polygon. Объявление сделано в рамках конференции Breakpoint от Solana.

Решение позволит пользователям перемещать токены и NFT между сетями Polygon, Solana, Ethereum, Binance Smart Chain и Terra.

Директор специальных проектов в Jump Crypto и бывший соучредитель Certus One Хендрик Хофштадт отметил, что благодаря интеграции «Wormhole реализует свое видение объединения более децентрализованной и устойчивой сети».

https://forklog.com/chto-takoe-polygon-matic/

В октябре 2020 года Solana представила кроссчейн-решение Wormhole, соединяющее токены сетей Ethereum и Solana. Оно позволило проектам, платформам и сообществам перемещать токенизированные активы между блокчейнами.

Напомним, 8 ноября 2021 года CEO Brave Брендан Эйх и основатель Solana Анатолий Яковенко сообщили о партнерстве, в рамках которого ориентированный на приватность браузер интегрирует поддержку блокчейна Solana.



