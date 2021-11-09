Ксения Бородина за несколько миллионов сделала маме подарок

Ведущая Ксения Бородина не пожалела денег маме на подарок в честь дня рождения. Телеведущая является одной из самых высокооплачиваемых ведущих на телевидении, поэтому может позволить себе, не считая, тратить миллионы. Тем более когда речь идет о подарках для членов её семьи. Накануне ведущая организовала банкет в ресторане по случаю дня рождения её мамы. Поздравить Инну Булатовну собрались все члены большой семьи. Во время празднования Бородина вручила имениннице презент, на покупку которого потратила больше двух с половиной миллионов рублей. Ксения купила для мамы золотые часы от известной ювелирной фирмы. Заветная красная коробка и её содержимое заставило виновницу торжества расплакаться. Она никак не ожидала такого щедрого подарка. Тем более, что её отношения с дочерью нельзя назвать идеальными.Ксения Бородина подарила маме дорогие часы «Я тебя очень люблю, хоть иногда мы ругаемся, не всегда нам легко найти общий язык, но ты знаешь, что благодаря тебе все мои старания прошли не зря. В детстве я всегда мечтала, вырасти и быть такой же красивой, как и ты, и я всегда, всегда хотела, чтобы ты мной гордилась», — обратилась Ксения к своей матери. Бородина, кстати, во время застолья пообещала подарить точно такие же часы на 18-летие старшей дочери. Наверняка детям ведущей достанутся и некоторые ювелирные украшения из коллекции их матери. Не исключено, что на подарок маме Бородина потратила гонорар за выступления в шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Хотя начало проекта для ведущей обернулось полным провалом, её последнее выступление члены жюри оценили очень высоко.