Ксения Собчак высказалась о рождении второго ребенка

Ведущая и журналистка Ксения Собчак призналась, что после рождения Платона она изменилась. Светская львица, отметившая на днях 40-летие, призналась, что планирует родить ребенка от Константина Богомолова. Ведущая честно рассказала, что будет рада новой беременности, но больших надежд на пополнение в семье не строит. Телезвезда философски подходит к вопросам материнства. Она заявляет, что сильно поменяла отношение к детям после рождения сына Платона. Окружающие тоже отмечают, что из Собчак получилась отличная мама, у которой можно многому поучиться другим женщинам. Впрочем, Ксения подчеркнула, что её признание — это не намек на уже случившуюся беременность. В этом плане ведущая пока что ничего не скрывает от публики.Ксения Собчак «Если Бог даст, то почему нет. Это не признание: я не беременна сейчас. Будет – значит будет. Я бы, наверное, хотела да. Я очень изменила свое мнение об этом всем после рождения Платона», — заверила Собчак. Ксения, между прочим, уже имеет статус не только матери, но и мачехи. Она участвует в жизни дочери Богомолова от брака с Дарьей Мороз. Ведущая, не смотря на трудные отношения с актрисой, тепло приняла Анну в свою семью и часто проводит с ней время. Напомним, что Собчак вышла замуж за театрального режиссера в 2019 году. Незадолго до этого она развелась с Максимом Виторганом, отцом её сына.