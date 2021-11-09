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Лантратова рассказала, зачем нужно обновить правила русской орфографии

Лантратова рассказала, зачем нужно обновить правила русской орфографии

20:12  Автор: Евгения Филиппова



Необходимо как можно скорее утвердить обновлённые правила орфографии, так как советский свод 1956 года не актуален, не регламентирует написание многих новых слов и не может быть основой для составления словарей и учебников. Об этом «Парламентской газете» сказала первый заместитель председателя Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Ранее на портале проектов нормативных актов был опубликован проект постановления Правительства об утверждении правил русской орфографии, отвечающих современному состоянию русского языка. Документ разработало Министерство просвещения.

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«Советский свод правил 1956 года давно утратил свою актуальность, он не регламентирует написание многих новых слов и не может быть основой для составления учебников, словарей, справочников и энциклопедий, для оформления документов», — отметила депутат.

Поэтому, по её мнению, следует как можно скорее утвердить обновленные правила орфографии, отвечающие современным нормам русского языка.

В проекте, подготовленном Минпросвещения, говорится, что первым общеобязательным сводом правил, который ликвидировал разнобой в правописании, стали правила, утверждённые в 1956 году. Но за прошедшее время в формулировках правил обнаружился ряд существенных пропусков и неточностей и появилось много слов, которые не всегда ясно, как писать. 

Например, офшор, дефолт, риелтор, лоукостер, каршеринг и прочие. Среди таких новшеств есть и языковые единицы, стоящие на грани между словом и частью слова: мини, миди, видео и так далее. В правилах 1956 года нет информации о том, как писать их со следующей частью слова — слитно или через дефис.


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Кроме того, действующие правила не охватывают некоторые особенности языка. К примеру, там указаны всего три слова, в которых после твёрдого согласного должна писаться буква э: мэр, пэр и сэр. При этом в орфографическом словаре с этой буквой закреплены также слова мэтр, пленэр, рэкет и некоторые другие. Рекомендаций по употреблению буквы й в действующих правилах вовсе нет.

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#образование #русский язык


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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